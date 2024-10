Ακούστε το νέο single των The Bonnie Nettles "Be Careful"

Finneas - For Cryin' Out Loud

Οι The Bonnie Nettles, λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του “Bound In Heaven”, παρουσιάζουν το δεύτερο single “Be Careful” μέσα από τον επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ τους.

Το “Be Careful” είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη καθώς το επταμελές συγκρότημα δοκιμάζει με επιτυχία κάτι εντελώς διαφορετικό μουσικά από όσα (μας) έχουν συνηθίσει ως τώρα. Τα old school synths, o funky ρυθμός της κιθάρας σε συνδυασμό με το μπάσο και τα κρουστά δίνουν στο τραγούδι μια 80’s disco αισθητική. Δεν είναι τυχαίο πως όλα τα μέλη το αποκαλούν “Disco Song”. Από την άλλη η ερμηνεία του Διονύση δίνει ένα πιο dark στοιχείο στο τραγούδι που μιλάει για τον τρόπο που χειρίζεται κάποιος την εξουσία όταν αυτή πέφτει στα χέρια του.

Οι The Bonnie Nettles, γνωστοί για τον μοναδικό συνδυασμό ψυχεδελικών και pop επιρροών, ετοιμάζονται για την επερχόμενη ευρωπαϊκή τους περιοδεία ενώ το νέο τους άλμπουμ First In/First Out θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε στην Αθήνα το 2016 και αρχικά απέκτησε φήμη μέσα από τα εκρηκτικά ζωντανά τους shows. Μετά από τέσσερα χρόνια ασταμάτητων συναυλιών και με ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που απαιτούσε ηχογραφημένη μουσική, κυκλοφόρησαν επιτέλους το ντεμπούτο άλμπουμ τους, εδραιώνοντας τη θέση τους ως ένα από τα πιο αυθεντικά indie συγκροτήματα της αθηναϊκής underground σκηνής. Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι Måneskin, Palaye Royale και Ty Segall, οι The Bonnie Nettles ανυπομονούν να φέρουν και πάλι τον χαρακτηριστικό τους συνδυασμό ψυχεδελικού ροκ και μοντέρνας pop αισθητικής στις σκηνές της Ευρώπης.

Ακούστε το "Be Careful" παρακάτω και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.