Ακούστε το νέο single του D3LTA "Signals"

O D3lta επιστρέφει με το "Signals"!

Ένα ολόφρεσκο single γεμάτο ελπίδα και ατόφια συναισθήματα

Indie rock, δυνατοί στίχοι και βρετανικές επιρροές. Τα ντραμς και η κιθάρα χτίζουν το ρεφρέν, στο οποίο ο D3lta με την ερμηνεία του μας μεταφέρει αφιλτράριστα τα έντονα συναισθήματα του. Στο τέλος το instrumental παίρνει στιγμιαία τα ηνία, λίγο πριν επιστρέψει με τα «γεμάτα» φωνητικά του για να μας δώσει τον ωραίο επίλογο του "Signals".

Ένα νέο τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα σινιάλα που δεν έφτασαν ποτέ στον παραλήπτη τους, που χάθηκαν στη διαδρομή, αλλά και εκείνα που δεν ερμηνεύτηκαν σωστά.

Can you hear me? Am I getting through to you?

Έλαβες το μήνυμα; Με καταλαβαίνεις;

To "Signals" γράφτηκε αβίαστα, σε περίπου 20 λεπτά, αλλά εκείνο που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι ηχογραφήθηκε μαζί με τους Aggelos Serras, Alex Hancox και Josh Caplin, τη μπάντα δηλαδή με την οποία ο D3lta έκανε τις περιοδείες στην Αγγλία και με παραγωγό τον Ιan Davenport. Ο στόχος ήταν από την αρχή να αποτυπωθεί ο ακατέργαστος ήχος και η χημεία αυτής της παρέας. Το αποτέλεσμα ήταν να ηχογραφηθεί όλο one take και να διατηρήσει μια ιδιαίτερη μαγεία.

