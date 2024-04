Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, ο οποίος έγινε γνωστός ως ηγέτης του συγκροτήματος Alexandros Perros And The Lone Stars, έχοντας γράψει παράλληλα τη δική του ιστορία στην εναλλακτική σκηνή της Θεσσαλονίκης.

Η είδηση για τον θάνατό έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που ανέβηκε στη σελίδα του στο Facebook. «Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, δεν θα σταματήσει ποτέ όμως να ροκάρει στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια του, τις μουσικές του και τους στίχους του», αναφέρεται στην ανάρτηση.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02VCSHGMsXk35Zxv3uGojZptwhmMRSx3uLruh3BW4Ny5zzdVzE7axVP8HR78aYwH8fl&id=100034677753173

Ο Πέρρος υπήρξε κιθαρίστας και τραγουδιστής στους Lone Stars, ο ήχος των οποίων κινείτο προς rock 'n' roll, surf, rhythm 'n' blues και garage κατευθύνσεις.

Ο ίδιος συμμετείχε με τους East Of Eden και με δύο τραγούδια στην συλογή Sounds And Noises Of SKG, που κυκλοφόρησε το 1984 από την CVR. Το 1992 συμμετείχε με τους Lone Stars και τους Darktones στη συλλογή The Rock Propaganda Serie της Cactus Records.

Η κηδεία του Πέρρου θα τελεστεί σήμερα στις 17:00 το απόγευμα στα κοιμητήρια της Θέρμης.