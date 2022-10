Οι Big Nose Attack γιορτάζουν τα 10+ χρόνια από την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου album τους με μια special anniversary κυκλοφορία τριακοσίων αριθμημένων αντιτύπων remixed & remastered σε κόκκινο βινύλιο!

«Πριν από 10+ χρόνια ξεκινήσαμε τη ζωή ως συγκρότημα, ένα κινούμενο τσίρκο που ταξίδευε παίζοντας σε υπόγεια στέκια σε όλη την Ευρώπη έχοντας μόνο "τίποτα για να χάσουμε" στις αποσκευές μας, συναντώντας νέο κόσμο για να πιούμε μαζί τους ένα σφηνάκι και να τους παίξουμε τα τραγούδια μας.

10+ χρόνια αργότερα - και εξακολουθώντας να ζούμε με τη μαμά μας - μπορεί να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε τόσο άνετα και ανέμελα για την ώρα λόγω συνθηκών, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε το ίδιο πάθος για τη μουσική και το ίδιο ρητό «δεν μπορούμε να σταματήσουμε, δεν θα σταματήσουμε».» - The Big Nose Attack

Βρείτε το "The Big Nose Attack" των The Big Nose Attack στο e-shop και στο bandcamp της United We Fly καθώς και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!