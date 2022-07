Το "The Secret Of The Holy Bean" είναι το 5ο και τελευταίο single & video στη σειρά μέσα από το πρώτο προσωπικό album του Petros Fuzzhead, The War Is Near

Το single που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου ακολουθεί το ίδιο concept με τα 3 τελευταία από το ίδιο album (τα I Know Who You Are, Lobotomy και Bored) καθώς και αυτό έρχεται με τη live version του ομώνυμου κομματιού από το "Live στην EHM" όπως επίσης και με την σπιτική demo εκδοχή του ώς bonus track σε όλες τις πλατφόρμες online streaming.

To video δημιουργήθηκε από τον Fuzz.

Petros Fuzzhead - The Secret Of The Holy Bean

Μουσική/Στίχοι/Ενορχήστρωση: Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

Παραγωγή/Ηχογράφηση/Engineering/Editing: Πάνος Παπακώστας (Noisyland Recordings) & Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

Μίξη/Mastering: Πάνος Παπακώστας

Petros Fuzzhead (fullband)

Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης: Φωνή/Κιθάρες/Μπάσο

Μαρία Χολέβα: FX Μπάσο

Νικόδημος Παπουτσής: Τύμπανα