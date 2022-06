Οι Αθηναίοι rockers Half Gramme of Soma, έδωσαν μόλις στην δημοσιότητα το πρώτο video για το τραγούδι "Muck & Cheese" από την επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά "Slip Through The Cracks".

Το video σκηνοθετήθηκε από τον Costa Kalogiros και μας δίνει μία γεύση από την στουντιακή καθημερινότητα του συγκροτήματος, σε συνδυασμό με μία αισθητική αστικής παράνοιας, που δένει "γάντι" με το νέο, κατά πολύ βαρύτερο και ώριμο ήχο του συγκροτήματος, που πριν μία πενταετία μας φιλοδώρησε με το εξαιρετικό "Groove Is Black" album, ανεβάζοντας ήδη τον πήχη και κορυφώνοντας την προσμονή για το επόμενο δισκογραφικό του βήμα.

Σε δηλώσεις των ιδίων: "Η δημιουργία αυτού του τραγουδιού, φέρνει στην επιφάνεια την κοινή μας δίψα και το κοινό μας πάθος. Γεννήθηκε μέσα από φλόγες για να βουτήξει σε βαριές γκρούβες και ψυχεδελικά riffs με αναφορές στους Monster Magnet και τους Smashing Pumpkins. Κινούμενο στον χωροχρόνο μετατρέπει τα πάντα σε ένα μείγμα λάσπης! Αυτό ακριβώς είναι το "Muck and Cheese"."

Το "Slip Through The Cracks" είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία στις 9 Σεπτεμβρίου, μέσω της Γερμανικής SOL Records που αποτελεί παρακλάδι του φημισμένου booking agency Sound Of Liberation.

Οι προπαραγγελίες για το “Slip Through The Cracks” σε δίσκο βινυλίου και CD, αλλά και του merchandise που το συνοδεύει έχουν ξεκινήσει, μέσω της SOL Records και της σελίδας Bandcamp του συγκροτήματος.

Δείτε εδώ το video: