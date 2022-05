Κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος του Bengoa, με τίτλο Music For Your Red Parts. Αναμφίβολα η πιο ώριμη δουλειά του Bengoa μέχρι σήμερα και ένα προϊόν αμέτρητων ωρών στο στούντιο. Εξελίσσοντας τον ηλεκτρονικό του ήχο του ο Έλληνας παραγωγός, DJ και Label Owner παραδίδει ένα υποδειγματικό electronica άλμπουμ εννέα τραγουδιών σε trip-hop, nu-jazz, mid-tempo και downtempo μοτίβα.

Η άφθονη χρήση φυσικών οργάνων (σαξόφωνο, τρομπέτα, κιθάρες, κρουστά, πιάνο) προσδίδει μουσικότητα και βάθος στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των στίχων έχει γραφτεί από τον ίδιο. Ο δίσκος φιλοξενεί έναν μεγάλο αριθμό μουσικών συμμετεχόντων όπου μεταξύ αυτών συναντάμε τους Spyreas Sid, Idra Kayne και Kevin Yost.

Το Music For Your Red Parts «παίζει» με τη συναισθηματική δομή του ήχου του και ρέει σαν ένα υπόγειο ρεύμα απομόνωσης και μελαγχολίας. Υπνωτιστικές, σέξι και εγκεφαλικές μελωδίες, δημιουργούν μια ονειρική και μυσταγωγική ατμόσφαιρα που σε κάνει να κλείσεις τα μάτια και να χαθείς.

Η κυκλοφορία του δίσκου ακολουθεί αυτή των δύο single που προηγήθηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες. Πρόκειται για τα “Someone Like You” και “Summer Of Rain”.

Tracklist:

Touch Base

Νone Οf Τhis Ιs Τrue

Someone Like You

A Blindman’s Morning Walk

Miribel

And Life rose Up

Summer Of Rain

There Will Be Others

Spirit Carries On

Όλα τα κομμάτια έγραψε και ενορχήστρωσε ο Στάθης Καριπίδης (Bengoa). Ηχογραφήθηκε σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο και Σαντορίνη μεταξύ 2013-2021.

‘Touch Base’ / στίχοι: Στάθης Καριπίδης, τραγούδι: Spyreas Sid, Μαρία Παπαδοπούλου, κιθάρα: Antonio Cortez

‘None Of This Is True’ / στίχοι: Στάθης Καριπίδης, τραγούδι: V!VE, κιθάρα: Antonio Cortez, σαξόφωνο: Alegros Gramma, τρομπέτα: Νικόλαος Σιδερίδης

‘Someone Like You’ / στίχοι και τραγούδι: Valia, τρομπέτα: Νικόλαος Σιδερίδης

‘A Blindman’s Morning Walk’ / στίχοι: Στάθης Καριπίδης, τραγούδι: Idra Kayne, σαξόφωνο: Alegros Gramma, τρομπέτα: Νικόλαος Σιδερίδης, congas: Kevin Yost

‘Miribel’ / στίχοι, εφέ ομιλίας και φωνής: V!VE, σαξόφωνο: Γιώργος Πετκάρη

And Life Rose Up’ / στίχοι: Leon Tolstoi, τραγούδι: Μαρία Παπαδοπούλου

‘Summer Of Rain’ / στίχοι: Στάθης Καριπίδης, τραγούδι: V!VE, σαξόφωνο: Alegros Gramma

‘There Will Be Other’ / σαξόφωνο: Γιώργος Πετκάρης

‘Spirit Will Carry On’/ στίχοι: Στάθης Καριπίδης, ομιλία: Steve Burrell

Το mastering έγινε από τον Βαγγέλη Γεωργαντζή στα Metamorphosis Studios στην Αλεξανδρούπολη. Το artwork είναι της Κατερίνας Κάραλη.

Ο Bengoa, κατα κόσμον Στάθης Καριπίδης, είναι Έλληνας μουσικός, παραγωγός, συνθέτης και DJ με έδρα την Αθήνα. Οι επιρροές του αντλούνται από ένα μεγάλο φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως Ambient, Techno, House, Hip-Ηop, Τrip-Ηop αλλά και την Jazz και Funk, οι οποίες τον οδήγησαν να καθιερώσει ένα πολύπλευρο και ταυτόχρονα, μοναδικό, προσωπικό στυλ. Είναι ευρέως γνωστός για τις Ηouse παραγωγές και DJ set του, αλλά πλέον εξερευνά και εναλλακτικές προσεγγίσεις στον ηλεκτρονικό ήχο του, γράφοντας στίχους και χρησιμοποιώντας φυσικά όργανα. Όντας απόφοιτος σχολής κινηματογράφου, σκηνοθετεί επίσης τα βίντεο που συνοδεύουν τη μουσική του. Είναι ιδιοκτήτης των δισκογραφικών εταιρειών B2 Recordings και Saos Records, που λειτουργούν ως πλατφόρμες για τις πολυποίκιλες παραγωγές του, δίνοντας παράλληλα βήμα σε διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες.

Ακούστε εδώ το Music For Your Red Parts: