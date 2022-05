Την άνοιξη του 2022 μια νέα πρωτοβουλία έρχεται να συσπειρώσει και να αναδείξει τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης. Με αφετηρία το ADD festival, αγάπη για τις τέχνες, αυθεντικό ενδιαφέρον για τα κοινά, εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ελεύθερο πνεύμα, το ACADDEMIA αποτελεί ένα πλούσιο διαθεματικό, πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα δράσεων για την σύγχρονη κουλτούρα και τους ανθρώπους της. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Η μουσική, ο ήχος, η εικόνα, οι παραστατικές τέχνες, η μόδα, η βιωσιμότητα, το κοινωνικό περιβάλλον, το τοπικό και το παγκόσμιο, οι βέλτιστες πρακτικές, αυτοί είναι κάποιοι μόνο από τους πυλώνες του ACADDEMIA, του οποίου το εισαγωγικό πρόγραμμα θα λάβει χώρα με δωρεάν είσοδο σε διάφορες τοποθεσίες στην Αθήνα από τις 21 έως τις 25 Μαΐου.

Στο μέλλον η δράση φιλοδοξεί να αγκαλιάσει και να ενδυναμώσει την ανεξάρτητη καλλιτεχνική ζωή της πόλης με δράσεις σε μηνιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρέχοντας στους συμμετέχοντες τεχνογνωσία, ευκαιρίες δικτύωσης και ανάδειξης της δουλειάς τους καθώς και άμεση επαφή με τις σύγχρονες διεθνείς καλλιτεχνικές εξελίξεις μέσα από masterclasses, workshops και industry events. Παράλληλα μια περιοδική έκδοση θα κρατάει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας του ACADDEMIA με τους δημιουργούς και το κοινό. Η πρώτη έκδοση του ACADDEMIA free press θα κυκλοφορήσει με τη LIFO την Πέμπτη 12 Μαΐου και θα περιλαμβάνει άρθρα γνώμης, photo essays, συνεντεύξεις, comic strips και μερικές εκπλήξεις, από ένα φωτορομάντζο μέχρι μια NFT εικαστική έκθεση.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα δράσεων της παρθενικής διοργάνωσης ACADDEMIA, στο δρόμο για το ADD 2022, περιλαμβάνει τα εξής:

Σάββατο 21 Μαΐου / Πολύγωνο, Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ δίπλα στο 24ο Γυμνάσιο-Λύκειο / 17.00

Πολύγωνω Λάηβ

Λίγο κάτω από την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου και το τέρμα του 224, απέναντι από το 24ο Γυμνάσιο/Αθηνών. Στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στο πάρκο όπου συνήθιζε να παίζει ποδόσφαιρο, ο Pan Pan επιστρέφει στη γειτονιά που μεγάλωσε για ένα block party με ζωγραφική και μουσική. Το Πολύγωνο άλλωστε έχει υπάρξει παντού στην δουλειά του Pan Pan: από πεδίο δράσης ενός γάτου στο "Μαρμελάδα Κεράσι" μέχρι ηχητικά samples σε κομμάτια στο σύνολο της δισκογραφίας του.

Το Πολύγωνω Λάηβ θα ξεκινήσει το απόγευμα με ζωγραφική. Ο Παναγιώτης κι οι καλεσμένοι του Γιώργος Γούσης, Κανέλλος Cob, και Γεωργία Ζάχαρη θα δείξουν πως σχεδιάζεται ένα σύντομο κόμικ και θα περάσουν τα εργαλεία στα χέρια του κοινού σε μια δράση που θα αφήσει μερικά μεγάλα καρέ σχεδιασμένα από όλους να διακοσμούν το γήπεδο. (Παράλληλα ο Τind θα προσφέρει μεταξοτυπίες σε δέρμα με glow in the dark μελάνια). Kι όταν πιάσει να νυχτώνει, θα ξεκινήσει η μουσική. Κομμάτια από Φαντασμαγορία Ένα και Δύο, κομμάτια από παλιότερες δουλειές και κομμάτια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη LIVE από full band που δεν είναι άλλη από τα Echo Tides (Καλλιόπη Μητροπούλου, Γιώργος Λυγουριώτης, Γιάννης Αναγνωστόπουλος) συν guests στις φωνές (Νefeli Walking Undercover, Φωτεινή Κορρέ, Κatrinpi).

Δευτέρα 23 Μαΐου / ACADDEMIA ATHENS YOUTUBE CHANNEL/ 12.00-00.00

Gusplained: 12 άβολες ώρες με τον Larry Gus

Ένα 12ωρο live stream με οικοδεσπότη τον Larry Gus, ισάριθμους καλεσμένους από τον ευρύτερο δημιουργικό χώρο και τη βοήθεια του φίλου του και πολυβραβευμένου Creative Director, Γιώργου Γαρεφαλάκη στη ροή. Εναλλασσόμενες συνεντεύξεις, συζητήσεις, live performances, μαγειρική, ζωγραφική, η τέχνη του καλού καφέ και ό,τι άλλο εξιτάρει το πολυμήχανο μυαλό του Larry Gus σε έναν διαφορετικό μαραθώνιο με καλεσμένους τους: Dani (illustrator), Demetria (μουσικό), K.atou (DJ), Moose (ράπερ), Sissi Rada (μουσικό), Will Westerman (μουσικό), Βύρωνα Θεοδωρόπουλο (stand up comedian), Ειρήνη Κουλέλη (barrista, coffee expert), Ζακλίν Λέντζου (σκηνοθέτρια), Εύα Παπαμαργαρίτη (digital artist), Έλλη Τρίγγου (ηθοποιό), Κώστα Τσιούκα (χορογράφο, χορευτή), Φώτη Φωτεινόγλου (σεφ).

Τρίτη 24 Μαΐου / Venue TBC / 17.00

How to Publish yourself σε συνεργασία με το Hyper Hypo

Ένα session με στόχο την αποκρυπτογράφηση των μυστικών των ανεξάρτητων εκδόσεων και συντονιστές τους Ανδρέα Κόκκινο και Στάθη Μητρόπουλο, συνιδρυτές του Hyper Hypo, του νέου βιβλιοπωλείου τέχνης της Αθήνας. Συμμετέχοντες οι δημιουργοί κάποιων από τις πιο συναρπαστικές ανεξάρτητες εκδόσεις της πόλης, οι Νατάσσα Παππά (Desired Landscapes), Βασίλης Καρύδης (Dapper Dan), Σωτήρης Τρέχας (Fluffer Everyday), Πρόδρομος Παπαδόπουλος (Doma), Γιάννης Μπουρνιάς και Λίνα Στεφάνου (Nomas) μοιράζονται ιστορίες, εμπειρία και σκέψεις γύρω από την δημιουργική περιπέτεια μικρών εκδόσεων με μεγάλο αντίκτυπο.

Τρίτη 24 Μαΐου / Venue TBC / 19.00

The dancefloor as a safe space for fringe communities σε συνεργασία με την ομάδα Orlando LGBT+

Πως οι εναλλακτικοί χώροι διασκέδασης μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά safe spaces για ΛΟΑΤΚΙ αλλά και άλλα υποκείμενα που δέχονται διάκριση λόγω της ταυτότητάς τους; Η ομάδα Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα σε μια ανοιχτή συζήτηση πιο επίκαιρη από ποτέ, με τη συμμετοχή DJs, performers, club owners και promoters.

Τετάρτη 25 Μαΐου / Κινηματογράφος Τριανόν / 19.00

pleAse be kind, rewInd σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου

Τα Βραβεία Ίρις είναι η μεγάλη γιορτή του ελληνικού κινηματογράφου. Απονέμονται κάθε χρόνο από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου στις καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς, δίνοντας το στίγμα ενός συναρπαστικού, πολυσυλλεκτικού σινεμά που αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο εντός και εκτός συνόρων. Φέτος, τα 13α Ίρις συμμετέχουν στο 1ο ACADDEMIA με μια σειρά από προβολές και ένα ηχητικό installation που κάνουν rewind σε κάποιες από τις καλύτερες ταινίες της περσινής παραγωγής.

Την Τετάρτη 24 Μαΐου στο Τριανόν, από νωρίς το απόγευμα μέχρι πολύ αργά το βράδυ θα προβληθούν οι μικρού μήκους υποψήφιες για Ίρις ταινίες στις κατηγορίες Μικρού Μήκους Ταινίας, Σπουδαστικής, Animation και Ντοκιμαντέρ. Οι προβολές θα χωριστούν σε Α και Β μέρος, ενώ ενδιάμεσα ο Σκωτσέζος, με έδρα το Βερολίνο, sound artist Claude Speeed, θα επιμεληθεί ένα ξεχωριστό ιντερλούδιο μετατρέποντας τα πέντε υποψήφια soundtracks στην κατηγορίας Πρωτότυπης Μουσικής σε οπτικοακουστικά installations - στο πλαίσιο μιας δημιουργικής συζήτησης ανάμεσα στο τελικό όραμα ενός καλλιτέχνη και το πως αυτό μπορεί να επανερμηνευτεί με την χρήση ΑΙ τεχνολογίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες και updates του προγράμματος επισκεφθείτε το addfestival.gr