Στις 17 Ιουνίου 2022 η ιστορική Sub Pop Records θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο τέταρτο album της Ελληνίδας μουσικού Σtella. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Αμερικάνικη εταιρεία με έδρα το Seattle στην επίσημη ανακοίνωσή της: «Κάνοντας το ντεμπούτο της στη Sub Pop με το μαγευτικό “Up and Away”, η ζωγράφος, εικαστικός, και μουσικός Σtella, παρουσιάζει έναν old-school ποπ ύμνο για τα πάθη και την έκσταση του έρωτα.»

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου single "Charmed" τον Μάρτιο, έρχεται ένα επίσημο βίντεο κλιπ για το ομώνυμο κομμάτι "Up and Away" σε σκηνοθεσία της Σtella και animation του YOKANIMA. Tο βίντεο αφηγείται την αληθινή ιστορία, του πώς δύο μουσικοί του ρεμπέτικου τραγουδιού κατάφεραν να δραπετεύσουν από πυρά κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 1940, σημειώνει η Σtella για το συγκεκριμένο κομμάτι και το βίντεο του.

Το "Up and Away" ηχογραφήθηκε μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου μαζί με τον Άγγλο παραγωγό και βασικό μέλος των Swet Shop Boys, Redinho και θα αποτελεί τη δεύτερη διεθνή δισκογραφική δουλειά της Σtella.

Το "Up and Away" είναι πλέον διαθέσιμο για pre-order σε CD/LP/DSP από τη Sub Pop. Προπαραγγελίες του μπλε αδιάφανου βινυλίου μπορούν να γίνουν από το megamart.sub pop.com, και από επιλεγμένα καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.

Δείτε εδώ το video clip του "Up and Away" :

Track Listing:

Up and Away Nomad Manéros Charmed Another Nation Black and White Titanic The Truth Is Who Cares Is It Over

Κεντρική Φωτογραφία: Δήμητρα Τζάνου