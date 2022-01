Γεννημένος στο Λονδίνο το 1985 με το όνομα Επαμεινώνδας Παππάς, ο Noda Pappa μεγάλωσε στην Αθήνα όπου και δημιούργησε πριν από μερικά χρόνια τους αγαπημένους σήμερα Acid Baby Jesus.

Έχοντας περιοδεύσει με μπάντες και καλλιτέχνες όπως οι Black Lips, Mac DeMarco, Ty Segall και πολλούς ακόμη, αλλά και έχοντας εμφανιστεί με τους Montero, Eleanor Friedberger και μέλη των MGMT, ο Noda Pappa έχει χωρίς αμφιβολία αποδείξει την καλλιτεχνική του αξία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στις 29 Ιανουαρίου, ο πρώτος του solo δίσκος, με τίτλο Piano In The Shower, αναμένεται να κυκλοφορήσει από την εγχώρια Just Gazing Records, έχοντας κάνει μια εμφανή μουσική στροφή σε πιο pop ήχους, αλλά και με επιρροές από το glam rock, την 70’s AM radio soft rock και την cosmic country.

Τα περισσότερα κομμάτια του δίσκου γράφτηκαν τις ώρες που ο υπόλοιπος κόσμος κοιμάται, όπως μαρτυρούν και οι στίχοι του ομώνυμου κομματιού “Piano In The Shower”, το οποίο συνυπογράφει μαζί με το “Everybody’s Clown” ο Ben Montero.

Μιλώντας για το making of του Piano In The Shower, ο Noda Pappa δήλωσε: «Όταν έγραφα το Piano In The Shower, έστειλα υλικό μέσω Messenger στον φίλο και συνεργάτη μου, Ben Montero, που βρισκόταν εκείνη την περίοδο στη Μελβούρνη. Ξεκινήσαμε να μιλάμε τότε για τα παράπονα των γειτόνων μας για τον θόρυβο και για το ότι κρυβόμασταν στο μπάνιο μαζί με ένα keyboard για περισσότερο από μία ώρα. Τότε το ανάρτησε στο Twitter και ο κόσμος άρχισε να μας στέλνει ιδέες, νομίζω ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσε το ρεφραίν: “You’ve got to knock a little louder, I’ve got my piano in the shower”».

