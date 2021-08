Ένας νέος ραδιοσταθμός έκανε την εμφάνισή του στα ελληνικά ερτζιανά και αναμένεται να αποτελέσει βασικό ανταγωνιστή ραδιοσταθμών όπως οι Red 96.3, Rock FM 96.9 και Atlantis 105.2. Πρόκειται για το Zeppelin FM, το νέο ροκ ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει από το site της εδώ και λίγες ώρες αντί της ΕΡΑ 7, ενώ αναμένεται να βγει στα FM στην αναξιοποίητη μέχρι σήμερα συχνότητα των 106,7.

Πρόκειται για το πρώτο νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που βγάζει στον αέρα η ΕΡΤ μετά από 20 χρόνια, από τότε που δημιούργησε το Kosmos 93.6 το 2001. Το ρεπερτόριο του σταθμού απαρτίζεται από ξένη ροκ μουσική όλων των δεκαετιών, ενώ πιο αραιά οι ακροατές θα ακούσουν και πιο ποπ επιλογές.

Ακολουθεί ένα δείγμα της μουσικής που εκπέμπει ο νεοσύστατος Zeppelin FM, όπως το κατέγραψε το e-tetradio.gr.

Tom Petty and the Heartbreakers - Learning to Fly

Chicago - Hard to Say I'm Sorry

Sixpence None the Richer - Don't Dream It's Over

Billy Idol - White Wedding part 1

Metallica - Nothing Else Matters (live)

The Creeps - Ooh I Like It!

Counting Crows - Mr. Jones

Jefferson Airplane - Somebody to Love

Rod Stewart - Da Ya Think I'm Sexy?

3 Doors Down - When You're Young

Creedence Clearwater Revival - I Put a Spell on You

Booker T. & The MG's - Green Onions

White Stripes - Seven Nation Army

Youssou N' Dour & Neneh Cherry - 7 Seconds

INXS - New Sensation

The Cars - Drive

Πηγή: www.e-tetradio.gr