Το Gimme Shelter έρχεται στην Τεχνόπολη, με μοναδικές πρεμιέρες, απίστευτα live, ξεχωριστούς καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις!



Από τις 11 ως τις 13 Ιουνίου θα ξαναβρούμε το χαμένο μας vibe, θα διασκεδάσουμε και θα μαγευτούμε, στο καλύτερο GSFF που έγινε ποτέ!



Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου:



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:15 Live on stage: Remember Lizzy

21:10 Q&A

Συμμετέχουν:

Xάκος Περβανίδης. Aρχισυντάκτης Metal Hammer | Παρουσιαστής TV WAR

Xάρης Συμβουλίδης. Mουσικοκριτικός | Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Σάκης Φράγκος. Αρχισυντάκτης RockHard | Ραδιοφ. Παραγωγός

Συντονίζει ο Δημήτρης Παπανδρέου

21:45 Πρώτη Πανελλήνια Προβολή.

Phil Lynott: Songs For While I’m away (112’)

H ταινία αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού που γεννήθηκε στην Αγγλία και ανδρώθηκε στο εργατικό Δουβλίνο των 50s, για να γίνει ο μεγαλύτερος ροκ σταρ της Ιρλανδίας. Frontman των Thin Lizzy, δημιουργός, ποιητής, ατίθασος, ευαίσθητος, o Phil Lynott ήταν πολλά περισσότερα από όσα όλοι γνωρίσαμε.



ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:30 Live on stage: Μινέρβα

21:10 Αφιέρωμα στον Νίκο Τριανταφυλλίδη

Το GSFF τιμά τον εμπνευστή και ιδρυτή του, σε ένα ειδικό αφιέρωμα

που επιμελήθηκε η Μαρίνα Δανέζη.

21:45 Q&A

Συμμετέχουν:

Μark Archer. Σκηνοθέτης της ταινίας

Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος. Κριτικός Κινηματογράφου

Άλεξ Μπόλπασης. Μουσικός | Παραγωγός | Ηχολήπτης

Συντονίζει ο Δημήτρης Παπανδρέου

22:20 Πρώτη Πανελλήνια Προβολή.

Don’t Go Gentle: A Film About IDLES (75’)

Ακολουθούμε την μπάντα στην 10ετή πορεία της, διαπιστώνοντας ότι μπορείς να αντλήσεις δύναμη από την αίσθηση πως είσαι ευάλωτος. Δεσμοί φιλίας, αντιξοότητες, μάχη για να βρεις τη θέση σου και να καθιερωθείς, καθώς η ίδια η ζωή σου βάζει εμπόδια.



ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Live on stage: Honeybadger

20:35 Q&A

Συμμετέχουν:

Εύα Κολόμβου. Bookings, Production, Art Direction An Club | Mουσικός

Σεραφείμ Γιαννακόπουλος. Μέλος των Planet of Zeus

Χρήστος Δανιηλίδης. Σκηνοθέτης της ταινίας

Δημήτρης Παναγιωταράκος. DJ | Μουσικός

Συντονίζει ο Δημήτρης Παπανδρέου

21:10 Πρώτη Παγκόσμια Προβολή.

Η Εποχή της Άρνησης του Θανάτου (88’)

Μία βαθιά κοινωνική και ιστορική ανάλυση της ελληνικής αγγλόφωνης rock σκηνής από τα 90’s μέχρι και το 2020, με πρωταγωνιστές τους πρωτοπόρους της σκηνής όπως οι Planet of Zeus, 1000mods, Nightstalker, Deaf Radio και Whereswilder, σε μια αναζήτηση των λόγων της άνθισης του εν λόγω μουσικού είδους στην Ελλάδα.

23:00 Live οn stage: Whereswilder



Παράλληλες εκδηλώσεις:



Fade Away Photo Exhibition

Στον χώρο του GSFF Technopolis Edition θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά

μια έκθεση φωτογραφίας που δημιουργήθηκε ειδικά για το φετινό φεστιβάλ.

Η έκθεση, που έχει τον γενικό τίτλο ¨Fade Away Photo Exhibition”, θα φιλοξενήσει τα σημαντικότερα έργα τριών, διαφορετικών μεταξύ τους φωτογράφων, στο έργο των οποίων συναντάμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το GSFF: τη μουσική, τον κινηματογράφο και τον άνθρωπο.

Συμμετέχουν:

Ο εμβληματικός συναυλιακός φωτογράφος Χρήστος Κισσατζεκιάν,

με έργα από την πλούσια καριέρα του, στα οποία αποτυπώνεται η συναυλιακή ιστορία της Ελλάδας, τα τελευταία 30+ χρόνια.

Η Jo Brent, μόνιμη συνεργάτης του GSFF, μια φωτογράφος με ευαισθησία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά δείγματα της δουλειάς της για το φεστιβάλ, πορτραίτα μουσικών / καλλιτεχνών και έργα εμπνευσμένα από την Ελλάδα.

Η Lindsay Melbourne είναι φωτογράφος, συμπαραγωγός της ταινίας Don’t Go Gentle: A Film AboutIDLES. Στην έκθεση θα παρουσιάσει φωτογραφίες από ζωντανές εμφανίσεις των IDLES στο ξεκίνημά τους, καθώς και ανέκδοτο behind the scenes υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας. Η έκθεση θα λειτουργεί κάθε μέρα του φεστιβάλ και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από την ώρα που θα ανοίγουν οι πόρτες της Τεχνόπολης, ως την έναρξη των προβολών.



Oι προβολές που είχαν ανακοινωθεί για τον Μάιο και δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του GSFF Technopolis Edition, θα διεξαχθούν τον χειμώνα στο Gagarin, σε νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.



Τα εισιτήρια που έχουν ήδη διατεθεί:

για τις ημέρες που μεταφέρονται στην Τεχνόπολη, ισχύουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες και θα σταλούν στους δικαιούχους τις επόμενες μέρες μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την αγορά.

για τις ημέρες που μεταφέρονται τον χειμώνα, θα ισχύσουν επίσης κανονικά. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση και επικοινωνία με τους δικαιούχους μέσω email, τις επόμενες ημέρες.



Οι πόρτες της Τεχνόπολης θα ανοίγουν κάθε μέρα στις 18:30.

Λόγω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων, για την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο, αλλά και για να μπορέσετε να επισκεφθείτε την έκθεση φωτογραφίας με άνεση χρόνου, παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας.



Η διοργάνωση του Gimme Shelter Film Festival δεσμεύεται για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα είναι σε ισχύ τον Ιούνιο του 2021 και την εναρμόνιση με τις οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς, για τη διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκόμενων.



Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες: