Το Release Athens θα έχει την τιμή να υποδεχτεί τους θρυλικούς Nick Cave &The Bad Seeds, ένα από τα πιο καθηλωτικά και συναρπαστικά live acts στον πλανήτη, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της πρώτης περιοδείας τους μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, η οποία θα τους φέρει ως headliners σε πολλά φεστιβάλ της Ευρώπης.



Μαζί τους, οι σπουδαίοι Mogwai, λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του νέου τους album που ήδη θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα της χρονιάς.



Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά και για ολόκληρο το φεστιβάλ, θα ανακοινωθούν σύντομα.



Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 20 Μαϊου, στις 10:00 το πρωί, με πρώτη τιμή τα 45 ευρώ.

Τα early bird εισιτήρια θα παραμείνουν διαθέσιμα για τις πρώτες 4 ημέρες.

Από το πρωί της Δευτέρας 24 Μαϊου (στις 10:00), η τιμή θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή τα 125 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen–bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Reload, Ευριπίδης, Yoleni's και Viva Spot Τεχνόπολης





Τα πολλά λόγια για τον Nick Cave είναι περιττά. Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που δεν χρειάζεται συστάσεις, πολύ περισσότερο όταν παρουσιάζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό με το οποίο τον συνδέει πλέον μία αμφίδρομη σχέση λατρείας, χωρίς υπερβολή, που συνεχίζει να χτίζεται και να ενδυναμώνεται μετά από δεκαετίες.



Οι Nick Cave & The Bad Seeds δημιουργήθηκαν μετά τη διάλυση των περίφημων Birthday Party, το 1982, και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δεκαεπτά studio albums, από το "From Her To Eternity" (1984) μέχρι το πιο πρόσφατο "Ghosteen" (2019), το οποίο θεωρείται από πολλούς ως το καλύτερο της καριέρας τους. Απολαμβάνοντας έναν σπάνιο συνδυασμό καθολικής κριτικής αποδοχής και ευρείας αναγνώρισης από το κοινό, έχουν πουλήσει πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, μέχρι στιγμής. Η απήχησή τους στη σύγχρονη μουσική σκηνή είναι βαθιά και εκτεταμένη, με πολλούς καλλιτέχνες να διασκευάζουν τη δουλειά τους και να τους αναφέρουν ως επιρροή, παραμένοντας ασύγκριτοι και αψηφώντας κάθε προσδοκία.



Με κλασικά τραγούδια όπως τα "Tupelo", "The Mercy Seat", "The Weeping Song", "Red Right Hand", "Do You Love Me?", "Into My Arms", "Stagger Lee", "Straight To You", "Jubilee Street", μεταξύ πολλών ακόμα, ο Nick Cave και οι Bad Seeds μας έχουν χαρίσει μοναδικές ιστορίες για τον έρωτα, την ομορφιά, τη μελαγχολία, την απώλεια, τον τρόμο. Τα ίδια συναισθήματα μεταφέρονται και επί σκηνής, αδυσώπητα και μανιασμένα και, ταυτόχρονα, ανυψωτικά και λυτρωτικά.



Αυτό θα συμβεί και το βράδυ της 15ης Ιουνίου, στο Release Athens 2022, σε μία μεγάλη σε διάρκεια συναυλία που θα προσφέρει σε όλους μας μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.



Sub-headliners της βραδιάς θα είναι οι υπέροχοι Mogwai, μία από τις κορυφαίες post-rock μπάντες του πλανήτη η οποία, 25 χρόνια μετά το ξεκίνημά της στη Γλασκώβη της Σκωτίας, κατορθώνει να έχει μία αδιάλειπτη ανοδική πορεία, τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά.



Το νέο τους album, "As The Love Continues", κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και θέτει υποψηφιότητα ως ένα από τα κορυφαία της χρονιάς που διανύουμε. Η απήχηση που έχει είναι τόσο μεγάλη ώστε να είναι το πρώτο album τους που φτάνει στο νο 1 της Βρετανίας και στο Top-10 των ΗΠΑ. Δικαίωση για μία μπάντα που παραμένει σταθερά συνεπής στην ποιότητά της, από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε, υπερβαίνοντας στην πραγματικότητα ετικέτες και μουσικά είδη.



Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό αυτό που γράφτηκε στον Τύπο: "Όπως και με τους Nick Cave & The Bad Seeds, έτσι και με τους Mogwai συμβαίνει πάντα ο τελευταίος τους δίσκος να θεωρείται και ο καλύτερός τους."

Ο συνδυασμός των δύο καθιστά τη βραδιά, απλά, άχαστη για κάθε μουσικόφιλο.

Όπως προαναφέραμε, περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.



Το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.