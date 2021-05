Το Athens Technopolis Jazz Festival *hybrid edition, μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλάζει τις ημερομηνίες του ώστε να μπορέσει να υποδεχτεί (και) από κοντά όλους όσους το αγαπούν και το στηρίζουν! Γίνεται το πρώτο live φεστιβάλ του φετινού καλοκαιριού – σημείο αναφοράς για την πόλη συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση που κρατάει εδώ και 20 χρόνια. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, σας ανακοινώνουμε ότι νέες ημερομηνίες της φετινής διοργάνωσης του ATJF είναι 28 έως 30 Μαΐου 2021!

Και για όσους αναρωτιέστε πώς θα μοιάζει το ATJF στην φετινή υβριδική μορφή του, δείτε εδώ τα πάντα αναλυτικά:

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων διαμορφώνει για 2η χρονιά τους χώρους της σύμφωνα με όλες τις επίσημες οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισμούς, ενώ οι θεατές του φεστιβάλ θα είναι καθήμενοι σε αριθμημένες θέσεις τοποθετημένες με βάση τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Οι 5 ελληνικές συμμετοχές του φετινού προγράμματος θα παίξουν live από την πιο αγαπημένη σκηνή της πόλης με φόντο τις 3 χαρακτηριστικές καμινάδες, ενώ οι 9 ξένες συμμετοχές θα προβληθούν στην κεντρική αυλή της Τεχνόπολης με οθόνες. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν ζωντανά από κοντά το 20ο Athens Technopolis Jazz Festival, μπορούν να κλείσουν δωρεάν τη θέση τους στο viva.gr.

Αλλά και για όσους δεν έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην Τεχνόπολη, το ATJF θα φροντίσει να φτάσει παντού – όπου κι αν βρίσκεστε! – μέσα από τα ψηφιακά του δίκτυα: το νέο κανάλι του στο YouTube και τη σελίδα του στο Facebook.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι πάντοτε στο Athens Technopolis Jazz Festival, η μουσική έχει τον πρώτο λόγο! Τι θα ακούσουμε φέτος λοιπόν; 14 κορυφαίες μπάντες από 10 χώρες, crossover ρεπερτόριο, διαφορετικά και αναπάντεχα είδη τζαζ και πολλές μουσικές εκπλήξεις!

Εδώ και το νέο line-up του 20ου ATJF:

Παρασκευή 28.05

21.00 | Bear Garden (SE) | Pre-recorded session

21.30 | Anna Stereopoulou (GR) | Live show

22.30 | The KutiMangoes (DK) | Pre-recorded session

23.00 | Dimitris Tsakas (GR) | Live show

Σάββατο 29.05

20.30 | Federica Lorusso Trio (NL) | Pre-recorded session

21.00 | Dock in Absolute (LU) | Pre-recorded session

21.30 | Sokratis Votskos Quartet (GR) | Live show

22.30 | Marquis Hill (US) | Pre-recorded session

23.00 | Antoine Karacostas Trio (GR) | Live show

Κυριακή 30.05

21.00 | Macumba (CY) | Pre-recorded session

21.30 | EABS (PL) | Pre-recorded session

22.00 | Zabelov Group (CZ) | Pre-recorded session

22.30 | Botticelli baby (DE) | Pre-recorded session

23.00 | Billy Pod (GR) | Live show

Όλα αυτά και άλλα πολλά στη νέα υβριδική εκδοχή του Athens Technopolis Jazz Festival που έρχεται για 20η χρονιά στην Τεχνόπολη αλλά και όπου κι αν βρίσκεστε!

Jazz be there, jazz be anywhere!

