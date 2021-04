Το φθινόπωρο που μας πέρασε, συγκλονισμένοι από τις εικόνες συνανθρώπων μας που έτρεχαν να ξεφύγουν από την φλεγόμενη Μόρια, οι άνθρωποι από τα Αντισώματα ήρθαν -όπως αναφέρουν- σε επαφή με μουσικούς από όλο τον κόσμο και με εγχώρια φεστιβάλ, φτάνοντας έτσι στη δημιουργία της ταινίας "Μια Αγκαλιά για την Λέσβο", με σκοπό να μας ξεναγήσουν σε έναν κόσμο που πάντα "φυσάει κόντρα".

Στην προσπάθεια αυτή βρήκαν συμπαραστάτες από 15 χώρες συνολικά. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι:

63 HIGH, ALEX Κ, BAILDSA, CHRIS ECKMAN (USA), COYOTES ARROW, DUBIOZA KOLEKTIV (BOSNIA), FRANK PANX & ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΙ, FUNDRACAR, JOHNΝΥ HOTT (USA), MOSCOW DEATH BRIGADE (RUSSIA), Mr. HIGHWAY BAND, NEW MODEL ARMY (UK), ONE DROP FORWARD, PADME (TURKEY), R.A.D. MUSIC (MORIA - LESVOS), SOULSIDE (USA), STEVE WYNN (USA), TALCO (ITALY), THE DWARVES (USA), THE RUMJACKS (AUSTRALIA), ΤΗΕRAPY? (IRΕLAND), TSIRI BAND, ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΣΤΡΑΦΙ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

Τα Αντισώματα, η Σύμπραξη Φεστιβάλ και 100 μουσικοί από 15 χώρες απευθύνουν τώρα έκκληση για στήριξη του αγώνα αυτών των ανθρώπων για ζωή και αξιοπρέπεια, με στόχο να κάνουμε τη φωνή της τέχνης - και κυρίως της ανθρωπιάς - να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Στην ανακοίνωσή τους, αναφέρουν:

"Σε μια εποχή που και ο κόσμος της τέχνης βάλλεται, οπλίσαμε την δημιουργικότητά μας προκειμένου να ανοίξουμε μία μεγάλη αγκαλιά συμπαράστασης και στήριξης για το νησί της Λέσβου, που το 2015 υπήρξε παγκόσμιο παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και το οποίο τώρα χρειάζεται τη δική μας υποστήριξη για να μην καταλήξει μία αποθήκη ανθρώπων δίχως αύριο, ένα παράδειγμα τρόμου. Η Λέσβος μάς χρειάζεται ακόμα.



Για να συνεισφέρετε στον ανοιχτό αριθμό λογαριασμού, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ:

https://bit.ly/3nnmGuo

Όλα τα έσοδα από τις προαιρετικές συνεισφορές όσων ανταποκριθούν στην έκκλησή μας θα καταλήξουν απ’ ευθείας, χωρίς μεσάζοντες, στον σύλλογο "Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο" (www.siniparxi-epikoinonia.gr), έναν μάχιμο σύλλογο άμισθων εθελοντών που έχει επιδείξει μεγάλη και ουσιαστική δράση από το 1998.

Η πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου στις 21:30 μέσω του YouTube στο κανάλι των Αντισωμάτων (https://bit.ly/2PpyYWx) και μέσω του Facebook στη σελίδα των Αντισωμάτων (www.facebook.com/Antisomata)

Την ίδια στιγμή στο Facebook, οι σελίδες των φεστιβάλ που συμπράττουν αλλά και διαφόρων αλληλέγγυων χώρων σε Ελλάδα και εξωτερικό θα προβάλλουν ταυτόχρονα την ταινία για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση του μηνύματος.

https://www.youtube.com/watch?v=jS_fXEFmkJ

https://bit.ly/3gGfZ5

https://www.facebook.com/events/305566454260955/

Τα "ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ" δημιουργήθηκαν το 2014 και είναι μια πρωτοβουλία μουσικών που στο μέτρο του δυνατού προσπαθούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων που πλήττονται άμεσα από την δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουμε σαν κοινωνία και σαν άτομα.

https://www.facebook.com/Antisomata

https://www.instagram.com/antisomata

https://www.antisomata.org

Σε αυτήν την σύμπραξη αλληλεγγύης τα Αντισώματα μοιράζονται την ίδια αγκαλιά με τα φεστιβάλ της Ελλάδας:

• Cretan Gunners: https://www.facebook.com/37Fest

• Immigraniada: https://www.facebook.com/ImmigraniadaFest

• Let it Beer: https://www.facebook.com/galatikobeer

• Los Almyros: https://www.facebook.com/losalmiros.rockradio

• Music Highway: https://www.facebook.com/musichighwayfestival

• Street Mode: https://www.facebook.com/streetmodefestival

• Vrisi Tirnavou: https://www.facebook.com/festivalvrusis

• Under the Sun: https://www.facebook.com/underthesunrockfestival

* Poster credits: PETROS VOULGARIS



#aHugForLesvos #Antisomata