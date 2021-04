Αλλαγή ημερομηνίας έχουμε για την προγραμματισμένη εμφάνιση των Judas Priest στη χώρα μας, στο πλαίσιο του Release Athens.

Έτσι, η εμφάνιση του σπουδαίου metal συγκροτήματος μεταφέρεται την Παρασκευή 15 Ιουλίου του 2022 στο Κλειστό Φαλήρου (Tae Kwon Do), με τα υπόλοιπα ονόματα να αναμένεται να ανακοινωθούν.

Παρακάτω διαβάζετε την επίσημη ανακοίνωση του Release Athens:

«Φίλες και φίλοι του Release Athens,



Λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στον εμβολιασμό για τον Covid-19 σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι Judas Priest αποφάσισαν να αναβάλλουν την καλοκαιρινή περιοδεία τους για την επόμενη χρονιά. Η νέα ημερομηνία για την Ελλάδα είναι η Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, στο Κλειστό Φαλήρου, στο πλαίσιο του Release Athens 2022. Ακολουθεί η ανακοίνωση του συγκροτήματος:



"Δυστυχώς, λόγω συνεχιζόμενων θεμάτων με τον εμβολιασμό για τον Covid-19 στην Ευρώπη ενημερωθήκαμε πως η περιοδεία του 2021 δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Όλες οι ημερομηνίες επαναπρογραμματίζονται για το 2022 και όλα τα εισιτήρια ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες.



Unfortunately due to ongoing Covid-19 vaccine issues in Europe we have been advised that our 2021 dates will not be able to take place as planned - all dates have been rescheduled to 2022 as detailed here....all tickets will remain valid for the new dates - further dates will be announced shortly…"



Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση των Judas Priest, τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, ενώ η προπώληση συνεχίζεται στο releaseathens.gr και το viva.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις επιλογές που έχετε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες αποφάσεις, στο link: releaseathens.gr/voucher-info/



Θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες όταν υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οι αντίστοιχες επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σχετικά με τις προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από τη μεριά μας, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους καλλιτέχνες όμως, όπως γίνεται αντιληπτό, τα πάντα εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας, τον ρυθμό με τον οποίο προχωράει ο εμβολιασμός και τις κυβερνητικές αποφάσεις - παράγοντες πού δεν είμαστε σε θέση ούτε να προβλέψουμε ούτε να επηρεάσουμε.



Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια όλων μας - συντελεστών, κοινού, εργαζομένων, συνεργατών - παραμένει η βασική μας προτεραιότητα, πάνω από οτιδήποτε άλλο.



Ευχαριστούμε για την υπομονή και την υποστήριξη.

RELEASE ATHENS 2022 PRESENTS:

JUDAS PRIEST + more tba

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟΥ

Το Release Athens παρουσιάζει τους μεγάλους Judas Priest, την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στο Κλειστό Φαλήρου! Oι "metal gods" φέρνουν και στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια στην κορυφή του σκληρού ήχου!

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 16/7/21 αλλά, σύμφωνα με απόφαση του συγκροτήματος, εξαιτίας των θεμάτων που παρατηρούνται με τον εμβολιασμό για τον covid-19 ολόκληρη η περιοδεία τους αναβάλλεται για το 2022.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη διατεθεί ισχύουν κανονικά ενώ η προπώληση συνεχίζεται προς 45 ευρώ (γενική είσοδος) και 100 ευρώ (VIP). Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τα πακέτα 3 και 4 ημερών που αφορούν στις metal ημέρες του Release Athens θα επανέλθουν μόλις ανακοινωθούν και οι επόμενες νέες ημερομηνίες.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)



Οι Judas Priest δημιουργήθηκαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και έμελλε να αλλάξουν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Άγγιξαν αμέσως δυσθεώρητα ύψη με albums όπως τα "Sin After Sin" ('77), "Stained Class" ('78), "Hell Bent for Leather" ('78) και "Unleashed in the East" ('80) και κατέκτησαν τον πλανήτη με αθάνατα έπη όπως τα "British Steel", ('80), "Point of Entry" ('81), "Screaming for Vengeance" ('82) και "Defenders of the Faith" ('84), "Painkiller" ('90), τα οποία μας έδωσαν κλασικά τραγούδια που έχουν αντέξει έως σήμερα. Τα "Breaking the Law", "Living After Midnight", "Heading Out to the Highway", "You've Got Another Thing Coming" τους οδηγούν σε headline θέσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.



Ελάχιστα είναι τα ονόματα του heavy metal που "πάτησαν" σε κορυφές όπως αυτές των Judas Priest. Η επιρροή τους δεν σταματά στιγμή, και το καταπληκτικό "Firepower" του 2018 απέδειξε ξανά πόσο σπουδαίοι παραμένουν, αφήνοντας άφωνο το πιστό κοινό τους και τους κριτικούς, με τη δύναμη και την ενέργεια της τεράστιας αυτής μπάντας που το 2020 θα γιορτάσει μαζί μας 50 χρόνια ατόφιου Heavy Metal!

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo www.releaseathens.gr

Το 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.