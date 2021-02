Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μαζί με τους ακόμα 9 εταίρους του HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στην παρθενική version των HEMI Music Awards (HMA)!

Από τους συνολικά 285 Ευρωπαίους καλλιτέχνες που δήλωσαν συμμετοχή –όλοι τους πολύ ιδιαίτεροι και προερχόμενοι από μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και backgrounds- από 9 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η διεθνής κριτική επιτροπή ανέλαβε να επιλέξει 27 καλλιτέχνες και συγκροτήματα (3 από κάθε χώρα) που πληρούσαν τα κριτήρια του διαγωνισμού μέγιστο βαθμό.

Την χώρα μας εκπροσωπούν –παραπάνω από- επάξια οι Αθηναίοι alternative rockers Dead Radio, το duo των Marva Von Theo με τους φουτουριστικούς μα και σκοτεινούς ήχους τους και ο Transparent Man, το ατμοσφαιρικός τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη (aka Σταύρος Παπαδόπουλος).

Το πακέτο που προορίζεται για κάθε έναν από τους 27 υποψήφιους περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά workshops, την παρουσία τους σε ευρωπαϊκά showcases φεστιβάλ και συνέδρια, επιχειρηματική αξιολόγηση από export offices και προβολή σε διεθνή media. Ωστόσο, μόνο οι 9 απ’ αυτούς (1 από κάθε χώρα) θα περάσουν στη δεύτερη φάση των HMA2021, κερδίζοντας εξατομικευμένη υποστήριξη, ανωτέρου επιπέδου εκπαίδευση και networking. Στην τρίτη και τελευταία φάση, 3 μόνο νικητές θα κερδίσουν ο καθένας έπαθλο συνολικής αξίας 6.000€ που καλύπτει έξοδα για τη δημιουργία content, προωθητικές καμπάνιες, συμμετοχή σε επιλεγμένα μουσικά συνέδρια αλλά και όλα τα έξοδα live εμφανίσεων σε διεθνή φεστιβάλ και showcases events.

Εδώ αναλυτικά όλοι οι υποψήφιοι για τα HEMI Music Awards 2021:

Εσθονία:

Puuluup

I Wear* Experiment

Lexsoul Dancemachine

Ελλάδα:

Deaf Radio

Transparent Man

Marva Von Theo

Ουγγαρία:

BÖBE

Woodstock Barbie

The Anahit

Βόρεια Μακεδονία:

Funk Shui

YÖU

Pluto’s Doubts

Πολωνία:



Izzy and the Black Trees

Helaine Vis

Taraban

Ρουμανία:

Lucia

JazzyBIT

Funkorporation

Σερβία:

Dogs in Kavala

NAKED

Šajzerbiterlemon

Σλοβενία:

Koala Voice

WCKD Nation

Bowrain

Τσεχία:

Thom Artway

VIAH

Invisible World

Περισσότερες πληροφορίες για τους 27 υποψήφιους των HMA2021 εδώ.

Το HEMI Music Awards (HMA) είναι ένα talent program για καλλιτέχνες που θέλουν η μουσική τους να φτάσει σε νέες αγορές και κοινά, που αισθάνονται έτοιμοι να χτίσουν διεθνή καριέρα. Διοργανώνεται από το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την παροχή υποστήριξης σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας που προέρχονται από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.