HEMI Music Awards 2021: Υποβολή αιτήσεων έως και 23 Δεκεμβρίου

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μαζί με τους ακόμα 9 εταίρους του HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν ότι για τα HEMI Music Awards (HMA) έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή μίας διεθνούς κριτικής επιτροπής που αποτελείται από experts του μουσικού κλάδου αλλά και την υποστήριξη 18 διακεκριμένων media συνεργατών από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία).

Η διεθνής επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων σε όλες τις φάσεις, ενώ κάθε ένα από τα 27 μέλη της κατέχει εξέχουσα θέση στη μουσική βιομηχανία της χώρας του. Αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του χώρου, διοργανωτές φεστιβάλ, promoters, export-office managers, managers συναυλιακών χώρων και μουσικοί συντάκτες ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας την πολύτιμη εμπειρία τους και επιλέγουν τους νικητές!

Γνωρίστε τα μέλη της κριτικής επιτροπής των βραβείων HMA:

https://hemimusichub.com/hemi-music-awards-2021-jury/

Επιπλέον, τα HEMI Music Awards έχουν εξασφαλίσει συνεργασία με 18 σημαντικά media, μουσικά περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς και μουσικά portal απ’ όλες τις χώρες που συμμετέχουν, προκειμένου να διασφαλιστεί μια στοχευμένη και, ταυτόχρονα, ευρεία επικοινωνιακή κάλυψη. Δημοφιλείς ή/και πρωτοποριακές, όλες αυτές οι διαφορετικές μουσικές φωνές αντικατοπτρίζουν τη ζωή και τους ήχους της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης του σήμερα!

Γνωρίστε τους εταίρους των HMA από τον χώρο των ΜΜΕ:

https://hemimusichub.com/media-partners/

Το HEMI Music Awards (HMA) είναι ένα talent program για καλλιτέχνες που θέλουν η μουσική τους να φτάσει σε νέες αγορές και κοινά, που αισθάνονται έτοιμοι να χτίσουν διεθνή καριέρα. Διοργανώνεται από το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την παροχή υποστήριξης σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας που προέρχονται από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI.

Λάβε κι εσύ μέρος στο ετήσιο talent program και εξασφάλισε εξατομικευμένη υποστήριξη, networking και προοπτικές live εμφανίσεων, βγες από τα σύνορα της χώρας και κατάκτησε νέα κοινά σε 10 κορυφαία μουσικά συνέδρια και φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Τα μουσικά βραβεία HEMI Music Awards 2021 προσφέρουν έπαθλα συνολικής αξίας 36.000€ που συνδυάζουν θεωρία με πρακτική και προσφέρουν μια σπάνια εμπειρία ζωής! Τα πακέτα του προγράμματος περιλαμβάνουν εξατομικευμένες υπηρεσίες mentoring για επιχειρήσεις, διεθνή δικτύωση, δημιουργία επαγγελματικών επαφών, προώθηση στα media και ζωντανές εμφανίσεις.

Οι αιτούντες καλλιτέχνες πρέπει είτε να ακολουθούν σόλο καριέρα είτε να είναι μέλη ενός συγκροτήματος, να είναι άνω των 18 ετών και να ζουν σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στις 23:59 CET. Ο διαγωνισμός δεν υπόκειται σε περιορισμούς ως προς το μουσικό είδος και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της φόρμας της αίτησης: https://hemimusichub.com/awards/