Europe Endless: Το ραδιόφωνο της Στέγης γιορτάζει 50 χρόνια Kraftwerk

Η Στέγη στο ραδιόφωνο. Το Movement Radio, ο διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός με έδρα την Αθήνα, συνεχίζει να εκπέμπει ασταμάτητα από τις αρχές Νοεμβρίου, έχοντας προσελκύσει πάνω από 22 χιλιάδες ακροατές, από την Ελλάδα έως τη Σουηδία, από την Αγγλία έως την Ολλανδία, από τις ΗΠΑ έως τη Γαλλία, από το Βέλγιο έως την Ιταλία. Με πλήθος πρωτότυπων εκπομπών, σε επιμέλεια των DETACH (Voltnoi & Quetempo), το Movement Radio συντονίζεται τόσο με τον κόσμο, περιλαμβάνοντας σημαντικούς παραγωγούς από την εγχώρια και την παγκόσμια σκηνή, όσο και με τη στιγμή και την κατάσταση. Έτσι, μετά το αφιέρωμα στις αμερικανικές εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, προτείνει, σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen, ένα ιδιαίτερο 24ωρο αφιέρωμα, στις 18 Δεκεμβρίου, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια των Kraftwerk με μια ψηφιακή διάσκεψη και ένα μουσικό αφιέρωμα με τίτλο 50 Years Kraftwerk – Europe Endless.

Για τον εορτασμό των 50 ετών των Kraftwerk, το Movement Radio προτείνει μια e-conference στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση και ένα ραδιοφωνικό/μουσικό αφιέρωμα από τους παραγωγούς και τους dj’s του στο movement.radio. Η ψηφιακή διάσκεψη αποσκοπεί να διερευνήσει την ιστορία της Ευρώπης μέσα από τους concept δίσκους τους (“Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “Radioactivity”, “Man Machine” και “Computer World”), ενώ το μουσικό αφιέρωμα υπόσχεται να μας εκτοξεύσει στο απίθανο ταξίδι του πρωτοποριακού συγκροτήματος.

Μέσα από το ρετροφουτουριστικό αισθητικό τους σύμπαν, που συνίσταται από ήχο και τεχνολογία, γραφιστικό σχεδιασμό και περφόρμανς, οι πρωτοπόροι από το Ντίσελντορφ δημιούργησαν ένα αινιγματικό Gesamtkunstwerk, ένα συνολικό έργο τέχνης που άλλαξε για πάντα την πορεία της μουσικής. Αγνοώντας παντελώς τις δημοφιλείς ροκ παραδόσεις της εποχής τους, οι Kraftwerk έντυσαν με μουσική και στίχους το βιομηχανικό ηχοτοπίο της κοιλάδας του Ρήνου, τραγούδησαν για τον υλισμό της καθημερινής ζωής στη μεταπολεμική Ευρώπη –εργοστάσια, αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους, υπολογιστές, ρομπότ, πυρηνική ενέργεια– και δημιούργησαν ένα ήχο που ακόμα και τώρα που μιλάμε, μισό αιώνα αργότερα, μοιάζει πρωτογενής και ανέπαφος από τον χρόνο. Σύμφωνα με τον Uwe Schütte, συγγραφέα του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”, η μουσική τους μπορεί να εκληφθεί ως «μια συμβολή στην πολιτική, πολιτιστική και ηθική ανοικοδόμηση της Γερμανίας» μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Τα θέματά τους εξέφραζαν το στραμμένο στο αύριο Zeitgeist της μεταπολεμικής γενιάς, την πίστη στην επιστήμη και την τεχνολογία ως κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας και τον τόσο αναγκαίο κοινωνικό μετασχηματισμό για κοινωνίες που ισοπεδώθηκαν από τον πόλεμο και τον ναζισμό. Έναν κοινωνικό μετασχηματισμό εντός του νεοσύστατου τότε Ευρωπαϊκού Σχεδίου, που αντιπροσώπευε έναν χωρικό και πολιτισμικό αστερισμό κοσμοπολιτικών εθνών, συνδεδεμένων με αυτοκινητόδρομους (Autobahn) και τρένα (Trans-Europe Express).

Η μουσική των Kraftwerk εξέφραζε ένα συγκεκριμένο μεταπολεμικό φουτουριστικό φαντασιακό, γεμάτο κοινωνικές προσδοκίες για ένα λαμπρότερο μέλλον με περισσότερη ειρήνη, ισότητα και ευημερία. Αυτή η μελλοντική «ουτοπία» είναι ίσως το παρόν μας, μια περίοδος κατά την οποία αυτές οι προσδοκίες του παρελθόντος σταδιακά ξεφούσκωσαν μέσα από μια διαδικασία που ο Mark Fisher έχει περιγράψει ως «τη σταδιακή ακύρωση του μέλλοντος». Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας μπορούν να καταδειχθούν στις τρέχουσες δυστοπίες μας μιας λιγότερη ενωμένης Ευρώπης, που χαρακτηρίζεται από ατελείωτες κρίσεις και μια έλλειψη οράματος για ένα (κοινό) μέλλον.

Το 50 Years Kraftwerk –Europe Endless αποσκοπεί να επανεξετάσει την καλλιτεχνική παραγωγή των Kraftwerk και να την επαναπλαισιώσει εντός του αισθητικού και κοινωνικοπολιτικού διαλόγου του 21ου αιώνα. Αφήνοντας παράμερα τη νοσταλγία, αυτό το αφιέρωμα στη θεματική και μουσική παλέτα του συγκροτήματος μπορεί να αποτελέσει ένα όχημα για την επανεξέταση μιας εποχής προοδευτικών ιδεών και σημαντικών κοινωνικών μετασχηματισμών στη μεταπολεμική Ευρώπη, μιας εποχής που όχι μόνο διαμόρφωσε αλλά εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν μας.

Τι μπορούν να μεταφέρουν αυτές οι αφηγήσεις στα κοινωνίες μας, σε μια περίοδο που τα όρια μεταξύ φυσικής, ψηφιακής και βιολογικής σφαίρας είναι δυσδιάκριτα, καθώς και ένα ακυρωμένο μέλλον; Θα μπορούσαμε να μετασχηματίσουμε τις σημασίες τους εκτός του οικοσυστήματός τους και να τις εντάξουμε σε μια κριτική του 21ου αιώνα;

Με τους: Uwe Schütte, συγγραφέα του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”· Daniel Miller, επικεφαλής της δισκογραφικής Mute Records· Jens Balzer, μουσικοκριτικό· David Stubbs, συγγραφέα του βιβλίου “Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany”· Lisa Blanning, συγγραφέα· Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου, δημοσιογράφο.

Πρόγραμμα

1ο Πάνελ | 19:00-20:00 | Onassis Channel στο YouTube

Daniel Miller (επικεφαλής της δισκογραφικής Mute Records)

Uwe Schütte (συγγραφέας του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”)

Συντονισμός: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου (δημοσιογράφος)

2ο Πάνελ | 20:00-21:00 | Onassis Channel στο YouTube

David Stubbs (συγγραφέας του βιβλίου “Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany”)

Jens Balzer (μουσικοκριτικός, συγγραφέας)

Lisa Blanning (συγγραφέας)

Συντονισμός: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου (δημοσιογράφος)

Ραδιοφωνική κατάληψη: Επιμέλεια προγράμματος από το movement.radio και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου | http://movement.radio/

