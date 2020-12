Τελευταία Bandcamp Friday με τη Χριστουγεννιάτικη Συλλογή της Just Gazing

Στην τελευταία Bandcamp Friday της χρονιάς, η Just Gazing επιστρέφει με τον πιο special και εορταστικό τρόπο., δηλαδή με μια χριστουγεννιάτικη συλλογή, το Just Gazing Xmas II.

Τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη αφορμή για να δειγματίσουμε ανατρεπτικές εκδοχές κλασικών μελωδιών, αλλά κυρίως, να υποστηρίξουμε την ανεξάρτητη αθηναϊκή σκηνή.

Έξι παραλλαγές σε θέματα που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μία διασκευή που θυμίζει Χριστούγεννα, ενώ κατά αποκλειστικότητα, μόλις για 24 ώρες κάνουμε διαθέσιμη ένα original track που προλογίζει το ονειρικό pop άλμπουμ της Sømmerdust που έρχεται στις αρχές του 2021.

Δεχτείτε το σαν το εορταστικό mixtape της Just Gazing, με μουσική από τους νέους της φίλους και μία ακόμα δημιουργική πρόταση για να ξορκίσουμε αυτή την ζόρικη χρονιά.

JUST GAZING XMAS II by JUST GAZING

Η συλλογή εκκινεί με τις lo fi πειραματικές λούπες του Evankelos. H “Untitled” κασέτα του που κυκλοφορήσαμε νωρίτερα μέσα στην χρονιά είναι ακόμα διαθέσιμη και σύντομα θα στριμάρει και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Παρόλα αυτά, αν δεν έχετε ακούσει την drum & bass εκδοχή των ηχητικών κολάζ του, αναμείνατε. 2021 loading.

Οι V V E L L S είναι αυτή η μπάντα γνωστών σου που αράζεις μαζί τους και δεν έχεις ιδέα για το γεγονός ότι έχουν πετύχει 2 συγχρονισμούς σε σειρές του Netflix. To δεύτερο πραγματικά άγνωστο θέμα για την περίπτωση των Sillyboy, Alex από Keep Shelly In Athens και του Γιάννη Ράλλη από τους Whereswilder είναι ότι έχουν ένα soft spot για την μουσική των Flash And The Pan. Αυτή η διασκευή τους στο "Midnight Man” πρέπει να παίζει στο background αν με το καλό σαν επισκεφτεί ο Άγιος Βασίλης.

Το “A Lake Of Happiness” της Sømmerdust είναι ο ορισμός της αποκλειστικότητας. Η νεαρή συνθέτρια και ερμηνεύτρια ετοιμάζει την επίσημη κυκλοφορία του νέου της album σε παραγωγή του «δικού μας» κύριου Κ και εδώ για 24 ώρες η Just Gazing σας δίνει ένα teaser από τον ήχο που θα επαναφέρει την σκωτσέζικη ποπ των late 90s και θα ξυπνήσει αναμνήσεις από την Cerys Matthews των Catatonia.

Ο Pelion Rivers ήταν ο άξονας αυτής της συλλογής. Η ζεστασιά της φωνής του και οι ακουστικές κιθάρες του μας είχαν λείψει και σε ένα μόλις απόγευμα με τον Άλεξ Μπόλμπαση μας έδωσαν την πιο whiskey & cowboy films εκδοχή της Σιωπηλής Νύχτας.

Η Xanthi πήρε λίγο πιο dark blue τα vibes από τα Χριστούγεννα του Elvis, αλλά είναι γιορτές με Covid οι φετινές οπότε κάπως βολεύει να φλερτάρουμε με τα σκοτάδια.

O ΝΤΕΝΤΕΝΙS αλλάζει το παιχνίδι και το κάνει όπως θα το έκαναν οι Residents. Σαρκαστικά και χορευτικά.

Ο Chris Kiriazis στον μικρόκοσμο της Just Gazing είναι ο δικός της Kenny G. Aναμείνατε όχι έναν, αλλά δύο ατμοσφαιρικούς δίσκους που άνετα φλερτάρουν με την αισθητική της αναγεννησιακής περιόδου.

Τέλος, ο ορισμός του bonus beats κομματιού από τον Jan Jiki να το κάνει όπως θα το έκανε ο θεός του beat making, J. Dilla.

Και Καλές Γιορτές σε όλους.