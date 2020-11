HEMI Music Awards 2021: Open Call για Καλλιτέχνες

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ως lead partner του HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), σε προσκαλεί να συμμετάσχεις στα HEMI Music Awards (HMA). Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου και απόκτησε εξατομικευμένη υποστήριξη, δικτυώσου με experts της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, βγες από τα σύνορα της χώρας και κατάκτησε νέα κοινά μέσα από 10 κορυφαία μουσικά συνέδρια και showcase φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το HEMI Music Awards (HMA) είναι ένα talent program για καλλιτέχνες που θέλουν η μουσική τους να φτάσει σε νέες αγορές και κοινά, που αισθάνονται έτοιμοι να χτίσουν διεθνή καριέρα. Διοργανώνεται από το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την παροχή υποστήριξης σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας από την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία.

Οι καλλιτέχνες θα επιλεχθούν από μια διεθνή κριτική επιτροπή 27 μελών, η οποία αποτελείται από διοργανωτές φεστιβάλ, promoters, export-office managers, managers συναυλιακών χώρων και μουσικούς συντάκτες, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα προβληθούν από 18 media συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στις 9 χώρες του HEMI.

Τα μουσικά βραβεία HEMI Music Awards 2021 προσφέρουν έπαθλα συνολικής αξίας 36.000€ που συνδυάζουν θεωρία με πρακτική και προσφέρουν μια σπάνια εμπειρία ζωής! Τα πακέτα του προγράμματος περιλαμβάνουν εξατομικευμένες υπηρεσίες mentoring για επιχειρήσεις, διεθνή δικτύωση, δημιουργία επαγγελματικών επαφών, προώθηση στα media και ζωντανές εμφανίσεις.

Οι αιτούντες καλλιτέχνες πρέπει είτε να ακολουθούν σόλο καριέρα είτε να είναι μέλη ενός συγκροτήματος, να είναι άνω των 18 ετών και να ζουν σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στις 23:59 CET. Ο διαγωνισμός δεν υπόκειται σε περιορισμούς ως προς το μουσικό είδος και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Συμπλήρωσε τη φόρμα αίτησης εδώ: https://hemimusichub.com/awards/

Σχετικά με το HEMI

Το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation) είναι μια πρωτοβουλία 10 μουσικών διοργανώσεων από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CSEE), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 4 χρόνια (2020-23).

Η συνεργασία, που έχει αναπτυχθεί με τη μορφή cluster, περιλαμβάνει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώσεις, διοργανωτές φεστιβάλ και συνεδρίων, γραφεία διεθνούς δικτύωσης και μια σχολή μουσικής επιχειρηματικότητας.

Το όραμα του HEMI είναι να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος «Κόμβος Μουσικής», ο οποίος θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, τη συμπαραγωγή και συν-προώθηση νέων εκδηλώσεων / προϊόντων, τη δημιουργία ενός incubator νέων επαγγελματιών μουσικών και την υποστήριξη των καλλιτεχνών ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα HEMI: www.hemimusichub.eu