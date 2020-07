Το πλήρες πρόγραμμα της «Μουσικής Τεχνόπολης»

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γίνεται και φέτος ο απόλυτος μουσικός προορισμός και μας υπόσχεται 50 συναρπαστικές βραδιές με φόντο τις πιο χαρακτηριστικές καμινάδες της πόλης! Από το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη υποδέχεται όλους (ναι, όλους!) τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, καλλιτέχνες – έκπληξη, νέα σχήματα, απρόσμενες συμπράξεις, σύγχρονους ήχους, unplugged sessions, νοσταλγικές βραδιές σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα: από pop μέχρι jazz κι από hip-hop μέχρι ρεμπέτικο και λαϊκό…

Όμως ας αφήσουμε το line-up να μιλήσει από μόνο του! Την έναρξη του μουσικού καλοκαιριού κηρύσσει απόψε η Φωτεινή Βελεσιώτου με την ξεχωριστή φωνή της ενώ, στη συνέχεια, στη σκηνή της Τεχνόπολης ανεβαίνουν οι Πυξ Λαξ, οι Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou is για ένα μαγικό tribute στον Leonard Cohen, οι Active Member, η Λένα Πλάτωνος, οι Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Δήμου, Διονύσης Τσακνής & Λάκης Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Μυστακίδης, ο Παύλος Παυλίδης σε ένα dueto με τον Φώτη Σιώτα, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ σε ένα acoustic live με τη μπάντα του, τα Υπόγεια Ρεύματα, οι Ενδελέχεια (Δ. Μητσοτάκης – Π. Κατσιμάνης) & οι Magic de Spell, οι Μιχάλης Χατζηγιάννης & Μελίνα Ασλανίδου, οι Μανώλης Φάμελλος, Ανδριάνα Μπάμπαλη & Στάθης Δρογώσης, ο Αντώνης Μαρτσάκης, η Ρένα Μόρφη, οι Katerine Duska & Leon of Athens, οι Ventus Ensemble, οι Ζήσης Ρούμπος & Αριστοτέλης Ρήγας για ένα ξεκαρδιστικό stand-up comedy αλλά και οι Rock ‘n’ Roll Children για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Ronnie James Dio.

Και μετά από ένα μικρό διάλειμμα τον Αύγουστο, τα φώτα του stage ανοίγουν ξανά με τον Solmeister feat. WNC, τους Δημήτρη Ζερβουδάκη & Γεωργία Νταγάκη, τον Γιώργο Μαργαρίτη, τον Χρήστο Θηβαίο σε ένα αφιέρωμα στον «ηλεκτρικό» Θάνο Μικρούτσικο μαζί με τους Υπόγεια Ρεύματα, Κίτρινα Ποδήλατα & String Demons, τον Βασίλη Λέκκα, τους Nightstalker, τη Μαρίζα Ρίζου, τη συναυλία των 11, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Ματούλα Ζαμάνη, τη 2η διοργάνωση του θρυλικού Off the Hook Festival, την Παυλίνα Βουλγαράκη, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τους Χαΐνηδες, τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη ή αλλιώς Τσολιά μαζί με την ξακουστή Τσόλια Μπαντ, τους Χατζηφραγκέτα, τη Γιώτα Νέγκα, την Άννα Βίσση, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τους Social waste με το νέο τους δίσκο «Σύνορα», την Ελεονώρα Ζουγανέλη, ενώ μαζί μας θα βρεθούν και τρεις μοναδικοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό: οι θρυλικοί Jethro Tull, ο ιδιοφυής Wim Mertens και ο χαρισματικός Luke Eliot για να μας χαρίσουν μοναδικές performances που σίγουρα θα θυμόμαστε για καιρό…

Παράλληλα, η Τεχνόπολη, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια του κοινού, των καλλιτεχνών και των εργαζομένων, έχει πάρει μια σειρά από μέτρα προστασίας που μας εξασφαλίζουν ένα – εκτός από συναρπαστικό και – απόλυτα ασφαλές συναυλιακό καλοκαίρι. Και μπορεί φέτος οι συναυλίες να είναι αποκλειστικά για καθήμενους με αριθμημένες θέσεις, ένα όμως είναι σίγουρο: το κέφι θα παραμένει αμείωτο!

Last but not least, για όσες και όσους βρίσκονται μακριά από την Αθήνα (όσο μακριά κι αν είναι αυτό…), έχουν πάει διακοπές, ζουν στο εξωτερικό ή είναι στην Αθήνα, θέλουν αλλά δεν μπορούν, η Τεχνόπολη φέρνει για πρώτη φορά φέτος την πιο εμβληματική σκηνή της πόλης και στην οθόνη μας! Μέσα από την ολοκαίνουρια υπηρεσία live streaming, μπορούμε να απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες ζωντανά απ’ όπου κι αν βρισκόμαστε μέσα από το κινητό, το tablet ή το laptop μας μόνο με 3€ ανά συναυλία.

Από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπά ξανά και ξανά –πού αλλού; - στην Τεχνόπολη, εκεί που όλα μπορούν να συμβούν!

#ΜουσικήΤεχνόπολη

#HDikiSouTexnopoli

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Τετάρτη 15.07 | Φωτεινή Βελεσιώτου

μαζί της ο Βασίλης Προδρόμου

Πέμπτη 16.07 | Πυξ Λαξ - NOSTAΛΓΙΑ TOUR 2020

Παρασκευή 17.07 | A Tribute to Leonard Cohen

με τις Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou is

Σάββατο 18.07 | Active Member – 1.000 live

Κυριακή 19.07 | Λένα Πλάτωνος

μαζί της η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας και η Αθηνά Ρούτση

Δευτέρα 20.07 | Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Δήμου, Διονύσης Τσακνής & Λάκης Παπαδόπουλος

μαζί τους η Ιωάννα Καβρουλάκη

Τρίτη 21.07 | Δημήτρης Μυστακίδης – Τα ρεμπέτικα της κιθάρας 2.0

Τετάρτη 22.07 | Παύλος Παυλίδης - dueto 2 live

με τον Φώτη Σιώτα

Πέμπτη 23.07 | ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ with full band – Acoustic live

Παρασκευή 24.07 | 40 χρόνια Χειμερινοί Κολυμβητές

Σάββατο 25.07 | Υπόγεια Ρεύματα, Ενδελέχεια (Δ. Μητσοτάκης – Π. Κατσιμάνης) & Magic de Spell

Κυριακή 26.07 | Μιχάλης Χατζηγιάννης & Μελίνα Ασλανίδου – Εμείς οι δυο σαν ένα

Δευτέρα 27.07 | Μανώλης Φάμελλος, Ανδριάνα Μπάμπαλη & Στάθης Δρογώσης – Δεν σε αγγίζω μα σε φτάνω

Τρίτη 28.07 | Αντώνης Μαρτσάκης – Κρητική Βεγγέρα

Τετάρτη 29.07 | Ρένα Μόρφη – Η Σάμπα Τσικίτα στην Τεχνόπολη

Πέμπτη 30.07 | Katerine Duska & Leon of Athens

Opening act: SneakyBlack

Παρασκευή 31.07 | Ventus Ensemble – Sun of a beach

Σάββατο 1.08 | Ζήσης Ρούμπος & Αριστοτέλης Ρήγας - Χάσταγκ

Κυριακή 2.08 | Metal Hammer presents Rock ‘n’ Roll Children – Αφιέρωμα στον Ronnie James Dio

Δευτέρα 24.08 | Solmeister acoustic Feat. WNC

Τρίτη 25.08 | Δημήτρης Ζερβουδάκης – Γεωργία Νταγάκη

Φιλική συμμετοχή: Kadinelia

Τετάρτη 26.08 | Γιώργος Μαργαρίτης

Πέμπτη 27.08 | Ο Χρήστος Θηβαίος παρουσιάζει τον «ηλεκτρικό» Θάνο Μικρούτσικο

Μαζί του: Υπόγεια Ρεύματα – Κίτρινα Ποδήλατα – String Demons

Παρασκευή 28.08 | Βασίλης Λέκκας

Σάββατο 29.08 | Nightstalker

Opening act: Universe217

Κυριακή 30.08 | Μαρίζα Ρίζου

Δευτέρα 31.08 | Η συναυλία των έντεκα

με τους Λόλα Γιαννοπούλου, Κατερίνα Ζευγαρά, Λαμπρινή Καρακώστα , Δημήτρη Μπάκουλη, Κωνσταντίνα Πάλλα, Βασίλη Πασλίδη, Βασίλη Πετρίδη & Γκαϊλέ, Βασίλη Ράλλη, Άγγελο Φάμελο, Νεφέλη Φασουλή, Άννα Ψυχογιού

Στηρίζουν ως guests: Κος Κ., Λεωνίδας Μπαλάφας, Πέννυ Μπαλτατζή

Παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος (θείος Λεωνίδας)

Τρίτη 1.09 | Μαρία Παπαγεωργίου

Πέμπτη 3.09 | Ματούλα Ζαμάνη

Παρασκευή 4 & Σάββατο 5.09 | Off the Hook Festival 2020

Κυριακή 6.09 | Παυλίνα Βουλγαράκη

Δευτέρα 7.09 | Μποφίλιου, Καραμουρατίδης & Ευαγγελάτος – Εν λευκώ live

Τετάρτη 9.09 | Χαΐνηδες

Πέμπτη 10.09 | Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης - Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ! «Πίτσες Μπλε - χτικιό εντίσιον»

Παρασκευή 11.09 | Χατζηφραγκέτα the band

Σάββατο 12.09 | Ian Anderson presents Jethro Tull

Κυριακή 13.09 | Γιώτα Νέγκα

Δευτέρα 14.09 | Άννα Βίσση

Τρίτη 15.09 | Luke Elliot

Πέμπτη 17.09 | Αλκίνοος Ιωαννίδης Solo

Παρασκευή 18.09 | Social waste – Παρουσίαση δίσκου «Σύνορα»

Σάββατο 19.09 | Wim Mertens – Inescapable 40th anniversary tour

Κυριακή 20.09 | Ελεονώρα Ζουγανέλη – Να’ μαστε

*Περισσότεροι καλλιτέχνες θα ανακοινωθούν σύντομα.

*Η αγορά των εισιτηρίων για όλες τις συναυλίες πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Viva.gr και το δίκτυο των μεταπωλητών του.

*Οι συναυλίες θα είναι αποκλειστικά για καθήμενους.

*Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και έξοδο από την Τεχνόπολη.

*Η είσοδος πραγματοποιείται από τις οδούς Ιάκχου (διαζώματα Β & Δ και τραπέζια) και Περσεφόνης (διαζώματα Α, Γ1 & Γ2 και θέσεις ΑμεΑ).

Περισσότερες πληροφορίες για το συναυλιακό πρόγραμμα στο επίσημο site της Τεχνόπολης και στα social media: Facebook και Instagram. Stay tuned!

*Για την υπηρεσία live streaming, πατήστε εδώ: https://page.inplayer.com/technopolis/gr/