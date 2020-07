Τα "Four Colours" του Sonny Touch

Το “Four Colours” είναι το νέο single του Sonny Touch το οποίο κυκλοφόρησε ανεξάρτητα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 3 Ιουλίου.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά την περίοδο του “Leave Space for the Little Animals” αλλά ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα. Το ύφος και η ενορχήστρωση του κομματιού διαφέρουν απ’ τον προηγούμενο δίσκο και αυτός είναι ένας λόγος που δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτόν.

Οι μίξεις έγιναν από τον Sonny Touch και τον Χρύσανθο Χριστοδούλου και το mastering από τον Χρύσανθο Χριστοδούλου. Το εξώφυλλο είναι του Sonny Touch ο οποία θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Sohei Yasui για τη βοήθεια του στον προγραμματισμό.

Ακούτε το "Four Colours" παρακάτω: