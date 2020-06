O Τόλης Φασόης επιστρέφει με το "Oceans Wild" (ΒΙΝΤΕΟ)

O Τόλης Φασόης επέστρεψε με το νέο του single "Oceans Wild".

Η φωνή των Sharip Ties έχει κυκλοφορήσει δύο μόλις προσωπικά άλμπουμ ("Just For One day" (2009) και “Happy To Be Here”(2015) και τώρα επιστρέφει με το νέο του κομμάτι

Το "Oceans Wild" είναι ένα τραγούδι με post-new wave ήχο και funky επιρροές, το οποίο υπογράφει στιχουργικά και τη μουσική γράφει ο Χρυσόστομος Μουρατόγλου.

Το βίντεο για το κομμάτι σκηνοθετεί η Θένια Κουρέλη, ενω στη χορογραφία του βλέπουμε τους χορευτές Μαριάννα Φασόη και Μιχάλη Σαγάνη.

Βλέπετε το βίντεο για το "Oceans Wild" παρακάτω: