Let's Make A Compilation: Μια συλλογή καραντίνας από το Filament Zine για καλό σκοπό

Ακούστε το A piece of music that I wrote during quarantine, μια ψηφιακή κυκλοφορία, τα έσοδα της οποίας θα δοθούν για την ενίσχυση της δράσης της πρωτοβουλίας Το Σπίτι των Γυναικών, για την Ενδυνάμωση & τη Χειραφέτηση.

Πριν δύο εβδομάδες, το Filament Zine μέσω ενός open call με σύνθημα το "Let’s make a compilation" προσκάλεσε καλλιτέχνες για την δημιουργία μιας συλλογής που θα περιέχει μουσικές συνθέσεις γραμμένες και ηχογραφημένες αποκλειστικά εν μέσω καραντίνας. Τα 35 tracks της συλλογής Α piece of music that I wrote during quarantine που προέκυψε είναι ποικίλου ύφους και συχνά (αν όχι πάντα) εμπνευσμένα από την ιδιότυπη περίοδο που διανύουμε, Στάλθηκαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη) και του εξωτερικού (Αγγλία, Γερμανία) στο Filament και αποτέλεσαν την πρώτη ψηφιακή συλλογή του. Ένα μουσικό ανθολόγιο σκέψεων και συναισθημάτων αυτών των ημερών.

Ο τίτλος της συλλογής Α piece of music that I wrote during quarantine δανείζεται τη μορφή του βασικού ερωτηματολογίου που θέτει το Filament, το οποίο ως τώρα έχει απαντηθεί από περίπου 300 άτομα, ως μία απόπειρα καταγραφής της σύγχρονης εγχώριας ανεξάρτητης μουσικής σκηνής και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή.

Όλα τα έσοδα από τη ψηφιακή κυκλοφορία θα δοθούν για την ενίσχυση της δράσης της πρωτοβουλίας Το Σπίτι των Γυναικών, για την Ενδυνάμωση & τη Χειραφέτηση. Η αρχική προτεινόμενη τιμή συνεισφοράς είναι 5€, με τη δυνατότητα επιπλέον ποσού συνεισφοράς για όποια/ον το επιθυμεί. Κάθε μήνα, ολόκληρο το ποσό που θα συγκεντρώνεται από τις πωλήσεις της συλλογής και τις επιπλέον συνεισφορές, θα μεταβιβάζεται στην ομάδα.

Ακούτε εδώ τη συλλογή: