Η τελευταία δουλειά που ακούσαμε από τους Daphne and the Fuzz ήταν πριν ενάμιση περίπου χρόνο και το 2 ΑΜ, που κυκλοφόρησε στην Inner Ear.

Ωστόσο, η Daphne κυκλοφορεί τώρα ένα νέο βίντεο κλιπ για το ηλιόλουστο indie pop κομμάτι "Early Morning" που ανοίγει και τον δίσκο.

Βλέπετε το βίντεο που σκηνοθέτησε ο Σπύρος Μαλτέζος παρακάτω: