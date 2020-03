Τους είδαμε πρόσφατα να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στην ελληνόφωνη τραγουδοποιία -για πρώτη φορά- λανσάροντας το τραγούδι "Άνεμος", τώρα όμως επιστρέφουν στα γνώριμα, αγγλόφωνα «λημέρια» για το ολοκαίνουριο "Communication", το οποίο μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω. Όπως μαθαίνουμε, είναι ένα κομμάτι που «βασίστηκε στην ιδέα της επικοινωνίας την εποχή του Instagram και του Tinder».Ο λόγος για τον Leon Of Athens και την Κατερίνα Ντούσκα, το δίδυμο δηλαδή που απόκτησε ευρύτερη αναγνωρισιμότητα μέσα στο 2019 χάρη στο "Better Love", το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην περσινή Eurovision. Πρόσφατα, μάλιστα, ο ανταποκριτής μας Άγγελος Κλειτσίκας παρακολούθησε live τον Leon Of Athens (κατά κόσμον Τιμολέοντα Βερέμη) στο Six d.o.g.s., γράφοντας τα καλύτερα: πατήστε εδώ για την πλήρη κάλυψη της βραδιάς.Τη μουσική στο "Communication" συνυπογράφουν οι δυο τους μαζί με τον David Sneddon, ενώ στην παραγωγή βρίσκουμε τον Anu Pillai. Το κομμάτι κυκλοφορεί ως ψηφιακό single από τη Mimosa's Dream Records, σε διανομή Minos-EMI, αποτελώντας πρόλογο για το νέο άλμπουμ του Leon Of Athens, το οποίο έρχεται μέσα στο 2020.