Σχηματισμένοι από μέλη των Illegal Operation το 20111 και έχοντας ως κεντρική τους φιγούρα τον Μανώλη Αγγελάκη, οι Appalachian Cobra Worshipers αναδείχθηκαν σε συνεπείς πρέσβεις ενός dark folk/americana ήχου, κερδίζοντας κοινό χάρη στις live εμφανίσεις τους.Το γκρουπ επέστρεψε πρόσφατα στα πράγματα καταθέτοντας μια διασκευή στο "The Sorrowful Wife" των Nick Cave & The Bad Seeds: μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα μέσω BandCamp, πατώντας εδώ Η διασκευή συμπεριλήφθηκε σε ένα μεξικάνικης έμπνευσης tribute album στον Nick Cave ονόματι e s t e a m o r n o e s p a r a c o b a r d e s t w o, το οποίο κυκλοφορεί ψηφιακά από την Humodesangre. Στην ορίτζιναλ εκδοχή του, το "The Sorrowful Wife" βρισκόταν στον δίσκο του 2001 No More Shall We Part.Υπάρχουν όμως και live σχέδια στον ορίζοντα για τους Appalachian Cobra Worshipers, αφού το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου θα δώσουν συναυλία στον Ορφέα της Κυψέλης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ