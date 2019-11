Νέο βιντεοκλίπ, αλλά και φρέσκος δίσκος για τους Chickn

φωτογραφία: Γιώργος Αδάμος

Αν και δεν πάει πολύς καιρός από το άλμπουμ του 2018 WOWSERS! The Smell Alone Is Fabulous, But The Taste (δείτε τι έγραψε γι' αυτό στις σελίδες μας η Τάνια Σκραπαλιώρη, εδώ ), οι Chickn κινήθηκαν γρήγορα για τη συνέχεια, μένοντας αρκετά δραστήριοι στο μεσοδιάστημα, σε συναυλιακό επίπεδο.Σήμερα Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, λοιπόν, κυκλοφορεί από την Inner Ear το ολοκαίνουριο άλμπουμ Bel Esprit. Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "She'll Be Apples": το σκηνοθέτησε ο Alex Brack και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Τη μουσική στο "She'll Be Apples" υπογράφει συλλογικά το γκρουπ, με τους στίχους ν' ανήκουν στον Άγγελο Κράλλη. Και όσον αφορά τον νέο δίσκο; Οι Chickn συστήνουν το Bel Esprit ως «μία περισυλλογή πάνω στην απουσία και την πρόοδο».