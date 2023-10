Ta Toy Boy, Next Time Passions, One Night Suzan, The Model Spy, Sugar For The Pill και Youth Valley καταλαμβάνουν τη σκηνή της Death Disco.

Η Make Me Happy Records, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων παρουσίας στο ευρύτερο indie pop - post punk - shoegaze - new wave εγχώριο μουσικό πλαίσιο, σας προσκαλεί στο διήμερο Meet Up Festival που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στον αγαπημένο και πάντα φιλόξενο χώρο του Death Disco.

Οι πιο εμβληματικές μπάντες της εταιρείας θα βρίσκονται εκεί για να γιορτάσουμε μαζί την μέχρι τώρα πορεία μας η οποία χαρακτηρίζεται από σχέσεις αγάπης, ανιδιοτέλειας και εμπιστοσύνης.

Οι Ta Toy Boy, Next Time Passions, One Night Suzan, The Model Spy, Sugar For The Pill και Youth Valley θα βρεθούν στη σκηνή του Death Disco για μια live γιορτή γεμάτη με τους ήχους της Make Me Happy Records. Στο χώρο θα είναι διαθέσιμο το merchandise των συγκροτημάτων αλλά και το fanzine LUNG.Ανυπομονούμε να συναντηθούμε ώστε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και για να μας δώσετε δύναμη για τη συνέχεια.

Είμαστε ο φάρος, είσαστε το φως

…and there is a light that never goes out!

Make Me Happy Records: https://linktr.ee/makemehappyrecords

Info

Make Me Happy – 7th Anniversary Live Festival

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Death Disco (Ωγύγου 16, Ψυρρή)

Doors Open: 20.00

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/331133959468958

Διοργάνωση: Make Me Happy records, Death Disco, ΑΜΚΕ Ούριος Άνεμος

Εισιτήρια

Ημερήσιο: Προπώληση 12€ / Ταμείο 15€

Διήμερο: 20€ -more.com (Διατίθεται μόνο από την προπώληση)

Προπώληση: More.com & στα φυσικά σημεία προπώλησης της More.

https://www.more.com/music/meet-up-festival/

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

DOORS OPEN AT 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/11 :

Ta Toy Boy

Next Time Passions

One Night Suzan (reunion gig)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/11:

The Model Spy

Sugar For The Pill

Youth Valley

& after party - dj sets

TOP FLOOR - MERCH (VINYL RECORDS & MORE)

THE BANDS

Ta Toy Boy

Οι Ta Toy Boy δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2018 μετά από την επιθυμία του Γιώργου Μπέγκα (Liebe, Five Star Hotel) λόγω της αγάπης του για την indie pop και τη Sarah Records να ηχογραφήσει κάποια τραγούδια που είχε συνθέσει και δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ. Ζήτησε τη βοήθεια του Ηλία Σμήλιου (Mary's flower Superhead, Tendts, Grey Skies) στις κιθάρες και την ενορχήστρωση και μέσα σε λίγο καιρό είχαν τελειώσει την ηχογράφηση του This Town που κυκλοφόρησε από την Make Μe Ηappy Records τον Μάρτιο του 2019. Χαρακτηρίζεται από έναν lo fi ήχο το οποίο κάνει την indie pop των ΤΤΒ ακόμα πιο ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Τη θέση του μπασίστα για τις ανάγκες των live εμφανίσεων πήρε ο Γιάννης Λιανόπουλος ο οποίος συμμετείχε και στην ηχογράφηση του δεύτερου LP των Ta Toy Boy – Endless Life που κυκλοφόρησε στο ίδιο label τον Μάιο του 2021 . Συναυλιακά οι ΤΤΒ έχουν κινηθεί ενεργά σε όλη την Ελλάδα με κορυφαία στιγμή στη μέχρι τώρα πορεία τους τη συμμετοχή τους στο Release Festival (2019) με New Order, Johnny Marr, Morcheeba και Fontaines DC αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές.

https://tatoyboy.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/TaToyBoy3/

https://www.instagram.com/tatoyboy_/

https://www.youtube.com/@tatoyboy7574

Next Time Passions

Οι Next Time Passions δημιουργήθηκαν το 1991 στην Ελευσίνα. Η μουσική τους είναι επηρεασμένη από την Βρετανική ανεξάρτητη pop των συγκροτημάτων των 80's και 90's, αλλά και από την 60’s psychedelic-pop.

Μέχρι το 1995 έδωσαν αρκετές συναυλίες με άλλες μπάντες της τότε indie-pop σκηνής της Αθήνας, κυκλοφόρησαν ένα EP και δύο singles, ενώ τραγούδια τους συμπεριλήφθηκαν σε συλλογές στο εξωτερικό σε Αγγλία και Αμερική. Την άνοιξη του 1993 ήταν το opening act για τη συναυλία των The Heartthrobs στο θρυλικό πλέον Ρόδον.

Το 2009, έπειτα από μία μεγάλη περίοδο όπου τα μέλη ακολούθησαν άλλες μουσικές κατευθύνσεις, η μπάντα ενεργοποιήθηκε ξανά, με ανανεωμένη σύνθεση.

Η δεύτερη αυτή περίοδος έφερε αρκετές live εμφανίσεις (TIKI, Σταυρός του Νότου, Bios, Ρομάντζο, 6 Dogs), συμμετοχές σε festivals στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Indietracks/UΚ/2012, UpFestival/Αμοργός/2017), ένα album (“Things Left On Stripes Of Time”, 2012), ένα single (“Brand New Sea”, 2011) και ένα EP (“Another Wish”, 2016).

Στις live της 4ης Νοεμβρίου, εκτός από μια αναδρομή στα κλασικά τους κομμάτια, θα παρουσιάσουν και νέο υλικό απ’ το επερχόμενο album τους που θα κυκλοφορήσει τη νέα χρονιά.

https://www.facebook.com/nexttimepassions

One Night Suzan

Οι One Night Suzan δημιουργήθηκαν το 1988 από τον Ζήσιμο «The Crooner» Τρυφίδη (κιθάρα / φωνή), τον Γιώργο Κυριαζή (κιθάρα / φωνή), τον Δημήτρη Κωνσταντέλο (μπάσο) και τον Θωμά Πέππα (ντραμς). Έχοντας αρχικά επιρροές από το garage, το punk και την britpop, έμειναν ενεργοί ως το 1997, με βασικά χαρακτηριστικά τα εκρηκτικά live, τις θορυβώδεις κιθάρες και τον καταιγιστικό ρυθμό, που ωστόσο άφηνε χώρο για μια απροσδόκητη μελωδικότητα, εκφράζοντας με ποιητικό τρόπο άγχη και προβληματισμούς της ηλικίας. Σταδιακά ο ήχος τους εμπλουτίστηκε με περισσότερα ποπ στοιχεία, προσεγγίζοντας το ύφος εταιριών όπως η Sarah και η Creation.

Παρ’ όλο που από το 1990 μέχρι το 1996 ηχογράφησαν πάνω από 30 τραγούδια, η μόνη τους επίσημη κυκλοφορία μέχρι τη διάλυσή τους ήταν το θρυλικό 7ιντσο «Don’t Let Them Kill Our Taste» που κυκλοφόρησε από την This Happy Feeling το 1994.

Το 2019, μετά την κυκλοφορία της συλλογής «One Night Suzan: A 20-Year Hangover» από την Make Me Happy Records, τα μέλη του συγκροτήματος επανενώθηκαν και μπήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν δύο παλιά τους κομμάτια που δεν είχαν ηχογραφηθεί ποτέ, και το 2023 ετοιμάζονται να εμφανιστούν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια.

https://www.facebook.com/onenightsuzan

https://www.instagram.com/onenightsuzan/

https://open.spotify.com/artist/08wuS3Pe0QflJLFjomTEBj?si=TFgUZokiTNWV9tR0kZDkuQ

https://music.apple.com/us/artist/one-night-suzan/1487912106

The Model Spy

Η μικρή ιστορία των Model Spy φέρνει αναμνήσεις από το παρελθόν της αθηναϊκής indie σκηνής, της εποχής του MySpace και των DYI ηχογραφήσεων.

Το συγκρότημα συστήθηκε στον έξω κόσμο το 2007 με την κυκλοφορία του ομώνυμου E.P. που ήταν διαθέσιμo σε επιλεγμένα δισκοπωλεία και στις ζωντανές εμφανίσεις τους στην Αθήνα. Στο E.P. περιλαμβανόταν το Assassin Romantique το οποίο και γνώρισε μια μίνι underground επιτυχία, ενώ ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησαν το single DNA. Την ίδια περίοδο, κυκλοφόρησαν μερικά κομμάτια τους ως μέρος ανεξάρτητων συλλογών, ηχογράφησαν μια διασκευή στο “I Know Where Syd Barrett Lives” των Television Personalities για την καναδική δισκογραφική «The Beautiful Music» και εν τέλει έγραψαν και ηχογράφησαν το soundtrack για την ταινία μικρού μήκους του Αλέξανδρου Κακανιάρη “Souvenirs”.

Παρέμειναν ενεργοί με ζωντανές εμφανίσεις μέχρι το 2011 όταν και έβαλαν μια μακρά παύση στα πλάνα τους για να επανέλθουν το 2015 με τις ηχογραφήσεις του πρώτου LP τους το οποίο και τελικά κυκλοφόρησε το 2019 από την Make Me Happy Records ως “Serenest (A Long Play On Truth, Deceit and Souvenirs)” (παραγωγή bhukhurah και Νίκος Τριανταφύλλου). Στα πλαίσια του δίσκου συνεργάστηκαν με τους My Wet Calvin, την Δεσποινίς Τρίχρωμη, την Κατερίνα των Tango with Lions, τον Jef Maarawi και τον Leon of Athens. Αυτή την περίοδο ηχογραφούν το δεύτερο άλμπουμ τους “Impairment and Disability” στα πλαίσια του οποίου κυκλοφόρησαν το single “Sky Meets the Sea” σε συνεργασία με την VASSIŁINA.

Με σύνθεση της live μπάντας που περιλαμβάνει τον Λεωνίδα Οικονόμου και τον Άρη Νικολόπουλο των My Wet Calvin, τον Θωμά Γουναρόπουλο (a.k.a. METAMAN) και τον Αναστάση Γούλιαρη των Spiral Trio, κανείς δεν ξέρει για το πως θα εξελιχθεί η συμμετοχή τους στο φεστιβάλ της Make Me Happy.

https://www.facebook.com/themodelspy

https://instagram.com/the_model_spy

https://themodelspy.bandcamp.com/

https://open.spotify.com/artist/45tInNzhnCBbZSprZnELoz?si=v2N5iO8rTWqnt6axMagykQ

Sugar For The Pill

Οι Sugar For The Pill είναι ένα Indie / Shoegaze - Dream Pop συγκρότημα από την Αθήνα.

Η μουσική των Sugar For Τhe Pill ισορροπεί ανάμεσα στον δυναμικό και συνάμα νοσταλγικό ήχο των shoegaze συγκροτημάτων των αρχών της δεκαετίας του '90 όπως οι My Bloody Valentine και οι Slowdive καθώς και στα απαλά ονειρικά γυναικεία φωνητικά που θυμίζουν dreamy/indie εναλλακτικά συγκροτήματα, όπως οι Cocteau Twins και οι Lush αλλά ταυτόχρονα έχει αναφορές και σε post punk revival μπάντες όπως οι Interpol.

Το επιτυχημένο ντεμπούτο τους άλμπουμ ονομάζεται “Wanderlust” και κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022 από τη Shelflife Records (USA) και την Make Me Happy Records (GR) . Έλαβε εξαιρετικές κριτικές από τον εγχώριο και διεθνή τύπο, airplay σε ελληνικούς και διεθνείς ραδιοφωνικούς σταθμούς (KEXP, BBC, DKFM, Best FM, ΕΡΤ, Nostos FM κ.λπ.) .

Έχει ψηφιστεί ως ένα από τα καλύτερα Album του 2022 από πολλά άλλα μέσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (π.χ Entry στα καλύτερα Shoegaze Albums Παγκοσμίως – DKFM USA). Επιπλέον, η έκδοση βινυλίου εξαντλήθηκε σε Ευρώπη και ΗΠΑ κατά τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας της.

Το συγκρότημα έχει εμφανιστεί στο Release Athens Festival μαζί με τους Nick Cave & The Bad Seeds, Mogwai και Fontaines D.C, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Μοιράστηκαν επίσης τη σκηνή με τους θρύλους της Shoegaze, Ride, ως special guest του ίδιου του συγκροτήματος , στα πλαίσια της “NOWHERE 30th TOUR” στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ejekt Festival.

Έχουν πραγματοποιήσει αρκετές συναυλίες στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στούντιο ηχογραφώντας το δεύτερο άλμπουμ τους.

https://linktr.ee/SugarForThePill

https://www.facebook.com/Sugar4ThePill

https://www.instagram.com/sugar_for_the_pill/

https://www.youtube.com/channel/UCbDomSZuF1ZWLqrnkF8DG6w

https://open.spotify.com/artist/2cKJsua6cMV6pA53cuqCVI?si=zDDnCP-JTXyYuyGFk4GOHw

Youth Valley

Οι Youth Valley δημιουργήθηκαν το 2019 στην Αθήνα. Ο ήχος τους έχει επιρροές και αντλεί έμπνευση από μουσικές σχολές όπως το new wave, post punk και το 80’s indie rock όπως ‘the Cure’ και ‘the Smiths’ και είναι «ντυμένος» με εναν πιο σύγχρονο shoegaze ήχο που ανα στιγμές θυμίζει μπάντες όπως οι DIIV.

Τα τραγούδια τους περιλαμβάνουν εσωτερικό διάλογο και αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών. Παρατηρούν την οικογένεια και την κοινωνία συζητώντας ανοιχτά και - ενίοτε με φιλοσοφική διάθεση - ανοίγουν θέματα τα οποία δεν έχουμε «προοριστεί» να αμφισβητούμε, πόσο μάλλον να επικοινωνούμε και να κατανοούμε, θέματα τα οποία συνήθως καταλήγουμε να διαβιβάζουμε στην επόμενη γενιά, όπως ακριβώς έκανε σ' εμάς η προηγούμενη, εκτός κι αν κάποιος από εμάς σπάσει τα δεσμά αυτού του «στείρου» κύκλου.

Οι Youth Valley μετά από το περσινό επιτυχημένο opening slot για τους βετεράνους Bauhaus στα πλαίσια του Release Festival, συνέχισαν με live εμφανίσεις σε χώρους της Αθήνας, ενώ άνοιξαν το πρώτο Death Disco Athens Open Air Festival τον περασμένο Ιούλιο. To άλμπουμ τους “Lullabies for Adults” κυκλοφόρησε τον Ιούνιο από την Make Me Happy Records και συνεχίζει να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές.

https://linktr.ee/youthvalley

https://www.facebook.com/youthvalleyband

https://www.instagram.com/youthvalleyband/

https://www.youtube.com/channel/UC4exb75WrALNxYg0kTxKznQ

https://twitter.com/youthvalleyband

https://open.spotify.com/artist/0kHMttxwA2rMClpAh9M34X?si=9C8kV8VwTwmZozmpa4fSzA