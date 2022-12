Οι Steams του "Mild Conquest" δεν είναι οι Steams που γνώρισες. Οι heavy κιθάρες, τα ευφάνταστα drumbeats, η εκκεντρική χροιά της φωνής, οι ενδοσκοπικοί στίχοι, όλα είναι στην θέση τους, αλλά πλέον βαλμένα με έναν μοναδικό τρόπο που κάνει το νέο, δεύτερο σε σειρά δισκογραφικό τους εγχείρημα να ξεχωρίζει, τόσο μέσα στην λίστα με τις δημιουργίες του συγκροτήματος, όσο και στο ευρύτερο ψυχεδελικό περιβάλλον.

Αν το "Wild Ferment" του 2018 ήταν ο δίσκος που έβαλε τους Steams στον χάρτη, με εμφανίσεις στο πλευρό των The Cure και Peter Murphy, πανελλαδικές περιοδείες και συμμετοχές στα σπουδαιότερα εγχώρια festivals, τότε το "Mild Conquest", με την Διονυσιακή ψυχή του και το γνησίως μεταμοντέρνο ταμπεραμέντο του, την έντεχνη χρήση παραδοσιακών οργάνων, την πηγαία έμπνευση και την απαράμιλη αυθεντικότητα του, είναι δίχως άλλο η κυκλοφορία που θα εκτινάξει τους Steams στην στρατόσφαιρα της εκτός συνόρων αναγνώρισης.

Με αφορμή την κυκλοφορία του και για τη ζωντανή παρουσίασή του, το κουαρτέτο θα εμφανιστεί με guest μουσικούς παραδοσιακών οργάνων αλλά και 2ο drummer επί σκηνής στον συναυλιακό Ναό της Αθήνας, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου.

Την συναυλία θα ανοίξει το νεοσύστατο και ανερχόμενο indie rock / post punk κουιντέτο των Royal Arch. Τα live τους χαρακτηρίζονται από ένα set γεμάτο ενέργεια και δυναμική, τέτοια που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τους οδήγησε στο να ανοίξουν την συναυλία του Jake Bugg στο Jameson Connects καθώς και να εμφανιστούν στο Release Athens Festival 2022, ανοίγοντας μια μαγική βραδιά στο πλευρό καλλιτεχνών όπως οι Mogwai, οι Fontaines D.C. και οι Nick Cave And The Bad Seeds. Το EP τους “La Nuit/Road to the Light” κυκλοφορεί σε 7’’ βινύλιο από τις Make Me Happy Records (EU), Jigsaw Records (US) και Fast Cut Records (AS).

The Steams "Mild Conquest" release show

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Temple (Ιάκχου 17, Αθήνα)

Special guest: Royal Arch

Τα εισιτήρια προπώλησης κοστίζουν 10€ και πωλούνται μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του.

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.viva.gr/tickets/music/the-steams-mild-conquest-release-show/