H Inner Ear παρουσιάζει μια μοναδική μουσική σύμπραξη την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022, στο six d.o.g.s. Για πρώτη φορά live το καινούργιο project του Vassilikos, The Grand Duet (με τον Γιώργο Τριανταφύλλου) και μαζί τους η Rosey Blue σε ένα ακουστικό set.

Ο Vassilikos παρουσιάζει το νέο του project The Grand Duet. Μια ιδέα που γεννήθηκε πριν την καραντίνα και υλοποιήθηκε μετά από αυτή, με όλη την ενέργεια και το πάθος που ακολουθεί τον καιρό της απομόνωσης. O Γιώργος Τριανταφύλλου – το δεύτερο μέλος του Grand Duet – είναι το απόλυτο ταίριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα, ενώ ο υπολογιστής συμπληρώνει σε backing track έναν ήχο γεμάτο, που δημιουργεί την εμπειρία της ολοκληρωμένης μπάντας.

Το set list περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια με αλλαγμένο ήχο σε μια σύγχρονη εκτέλεσή τους. Ακολουθούν οι διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια από το album Vintage (2009), κάποιες σε studio εκτελέσεις και κάποιες σε μια διαφορετική εκδοχή τους – το You are my destiny και I who have nothing γεμίζουν με τον ήχο τους τον αέρα – ενώ φυσικά δε λείπουν οι αναφορές στο Sunday Cloudy Sunday (2013) με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη που φέρνουν τον δικό τους ανατρεπτικό χαρακτήρα στο live. Το Amazing Grey, που κυκλοφόρησε το 2019, έχει τη δική του θέση στις εμφανίσεις του Vassilikos «The Grand Duet», δημιουργώντας μια pop ατμόσφαιρα με σκοτεινά υποστρώματα και στίχους που θέλεις να τραγουδάς. Όλα τα κομμάτια είναι μιξαρισμένα ειδικά για το project και το αποτέλεσμα είναι τόσο δεμένο που σε κρατάει μαγνητισμένο στους ήχους, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Vassilikos: φωνή, κιθάρες, μπάσο, πλήκτρα

Γιώργος Τριανταφύλλου: κιθάρες, πλήκτρα

Μαζί θα εμφανιστεί και η μοναδική Rosey Blue σε ένα ακουστικό live, με τραγούδια μέσα από το σπουδαίο της ντεμπούτο ''Swans'' το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2021 και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Six Dogs 26/10

Early Birds εισιτήρια: 10€

Προπώληση: 13€ viva.gr

Ταμείο: 15€

Facebook event