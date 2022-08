Μεταξύ 25 και 27 Αυγούστου θα λάβει χώρα το Ziria Festival 2022, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας. Η είσοδος, η κατασκήνωση, οι συναυλίες και οι δραστηριότητες, όλα είναι ελεύθερα!

Όπως λένε οι διοργανωτές, ήρθε η ώρα να ανηφορίσουμε και πάλι στην πανέμορφη διαδρομή από το Ξυλόκαστρο προς τα μαγευτικά Τρίκαλα και το θεϊκό οροπέδιο της Ζήρειας, για το πιο high και ανοιχτό πάρτυ του καλοκαιριού, για το 12oZiria.

Ένα τριήμερο -all day- μουσικό φεστιβάλ και ένα παράλληλο "φεστιβάλ" εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Για όλες τις ηλικίες, για οικογένειες, παιδιά και …σκυλιά!

Το μουσικό φεστιβάλ

34 μη επικαλυπτόμενες παραστάσεις από εξαιρετικά σχήματα, dj’s και παραγωγούς, συνθέτουν το φετινό μουσικό πρόγραμμα, πάρα πολλά γούστα, για όλα τα γούστα!

Ένα μεγάλο ταξίδι στην ανεξάρτητη ελληνική σκηνή (**) μια μουσική εμπειρία χωρίς παρωπίδες που θα μας μείνει αξέχαστη.

Έναρξη προγράμματος: 25 Αυγούστου, 13:00 (*)

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Stage 2 14:00 Τα Βριλ

14:45 Dozen Minds The Band

15:45 FNK

16:20 ΧΑΡΑ

17:00 Monk x Sloth

Stage 1 18:15 Mavile

19:15 Βασίλης Ράλλης full band

20:15 Frenzee

21:15 Λόγος Τιμής

22:40 Vodka Juniors

00:00 Bad Habits

After party

Stage 2 00:45 Hugo Kant

02:45 Fro

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Stage 2 14:30 Banda entopica

16:00 Kadinelia

Stage 1 18:15 King Garcia

19:00 The Same River

20:00 The Steams

21:10 Αγγελική Τουμπανάκη 5t For Women

22:25 Active Member full band

00:00 Gemma

After party

Stage 2 01:15 Blend Mishkin ft. BnC

02:45 Διαμαντόπουλος Νίκος

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Stage 2 14:30 Nandra music

16:00 Los tre

Stage 1 18:30 Pink vanity

19:15 Παιδί τραύμα

20:15 Usurum

21:20 Κοινοί Θνητοί

22:35 Bazooka

23:50 Fundracar

After party

Stage 2 01:15 Cayetano

02:45 Nikolas Gale

Παρασκευή και Σάββατο: 11:00 – 13:00 “Face lift mornings” by dj Panos D.

Ένα παράλληλο φεστιβάλ εναλλακτικών δραστηριοτήτων

Το Ziria Festival παράλληλα με το μουσικό πρόγραμμα προσφέρει πολλές φανταστικές δραστηριότητες για να περάσει κανείς εναλλακτικά τις μέρες του στο βουνό.

Με την ευγενική χορηγία και συνεργασία συλλόγων, ιδιωτών, εταιριών και φεστιβάλ. Δείτε και διαλέξτε:

• “Ziria Photo Contest 2022 powered by Canon”. Διαγωνισμός φωτογραφίας κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συνεργασία με το monopoli.gr, και την φωτογραφική ομάδα “Encounters” με μεγάλα δώρα!

• Αστρο-βραδιά, με τον «Σείριο», τον σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Συκιωνίων

• Ανάβαση στην κορυφή της Ζήρειας, στα 2.375 μ., με τον ΕΟΣ Κορίνθου

• Κατάβαση στο Σπήλαιο του Ερμή, οργανωμένη από τον ΣΠΕΛΕΟ.

• Πεζοπορία στο Δάσος της Φλαμπουρίτσας, με τον "Κυλλήνιο Άδωνη" και τον ΕΟΣ Κορίνθου

• Μάθημα WudangTaiChi από τη Σχολή παραδοσιακών κινέζικων τεχνών «Γερανία»

• Μάθημα γιόγκα με τον Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο, Yoga Healing Center

• “Sounbath”: Ηχοθεραπεία με το Νίκο Νικολακόπουλο

• Lightpainting: Ζωγραφίζοντας με το Φως με την φωτογραφική ομάδα “Encounters”

• Workshop: Φύση και Μουσική με την φωτογραφική ομάδα “Encounters”

• Εικαστικά installations από το "Festivart", το μεγάλο φεστιβάλ τέχνης, με έδρα το Λουτράκι.



Ομιλίες / συζητήσεις

• “Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού μας Συστήματος με Φυσικούς Τρόπους”

Ομιλία και συζήτηση για το θέμα των καιρών με τον Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο

• Καλλιεργώντας τη Γη καλλιεργούμε το Πνεύμα από το Αγρόκτημα «Γερανία»

• "Ενέργεια και οι ήπιες μορφές της"



(*) Ο χώρος, το Σαλέ και οι υποδομές θα είναι έτοιμες και θα υποδέχονται κατασκηνωτές και επισκέπτες από την Τετάρτη 24 Αυγούστου.

Το φεστιβάλ θα έχει για πρώτη φορά φέτος κανονικό πρόγραμμα από τις 14:00 της Πέμπτης.

(**) με την εξαίρεση του Hugo Kant που μας έρχεται από τη Γαλλία.



Υποστηρικτές και εθελοντές

Όπως πάντα, η διοργάνωση είναι συμμετοχική. Πραγματοποιείται με την στήριξη του Χιονοδρομικού κέντρου Ζήρειας, πολλών επιχειρήσεων, συλλόγων, επαγγελματιών, ξενοδόχων και εστιατόρων των Τρικάλων, φίλων και εθελοντών.

Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφθείτε:

Official site του φεστιβάλ: http://www.ziriafestival.gr