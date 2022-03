Ο Theodore καλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στο six d.o.g.s. Την Παρασκευή 11 Μαρτίου, την ημέρα της κυκλοφορίας του τέταρτου προσωπικού του album THE VOYAGE, ο Theodore μαζί με την ανανεωμένη μπάντα του θα στήσει ένα ξεχωριστό live στο οποίο θα παίξει τραγούδια του πολυαναμενόμενου νέου album του και μαζί τα πιο αγαπημένα από το σύνολο της μέχρι τώρα δισκογραφίας του.

Theodore - The Voyage | New album out on 11/03 by United We fly



Το album "The Voyage", που κυκλοφορεί στις 11 Μαρτίου από την United We Fly αφηγείται μέσα από έξι μουσικά κεφάλαια ένα ταξίδι στο διάστημα ή στον βαθύτερο εαυτό μας, το οποίο ξεκινάει για εμάς με την κυκλοφορία του album. Την διάθεση της απόδρασης, την ενέργεια και το συναίσθημα που γέννησε αυτό το album, θα τα ζήσουμε ζωντανά στο six d.o.g.s όπως αξίζει, στο dancefloor και χωρίς περιορισμούς, με αμεσότητα και οδηγό τον ίδιο τον Theodore επί σκηνής. Ένα live που αναμένεται εκρηκτικό και υπόσχεται μεταξύ άλλων και ένα εντυπωσιακό light-show που θα ενισχύει την "διαστημική" ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη διατεθεί, θα μεταφερθούν στη νέα ημερομηνία.