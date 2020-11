Αυτό είναι το πρώτο Desert Island Discos του Avopolis Radio με τον Monsieur Minimal

Νέα θεματική εκπομπή που εστιάζει στο μουσικό γούστο των σπέσιαλ φίλων μας από την εγχώρια -και όχι μόνο- εναλλακτική σκηνή ξεκίνησε πρόσφατα στο Avopolis Radio.

Το concept, παλιό αλλά καλό και απόλυτα ταιριαστό με τον εγκλεισμό που ζούμε. Στο Desert Island Discos, όπως λέγεται η νέα αυτή θεματική, χεδόν κάθε εβδομάδα κάποιος από τους μουσικούς και όχι μόνο καλεσμένους του σταθμού, προετοιμάζει την λίστα με τους δίσκους που θα έπαιρνε μαζί του σε ένα έρημο νησί.

Ξεκίνημα με το ερωτικό και εξωτικό αγόρι που ακούει στο όνομα Monsieur Minimal. Από τους αναμενόμενους Khruangbin μέχρι τον Γιάννη Σπανό και το techno pop των 16BL οι επιλογές του Χρήστου Τσιτρούδη ακούγονται κάπως έτσι:

Tracklist :

"Maggot Brain" - Funkadelic (Westbound Records 1971)

"I Want You" - Marvin Gaye (Motown Records, 1976)

«Αναζήτησις» - Γιάννης Σπανός (Music Box, 1972)

"Kaymakamin Kizlari" - Altin Gun (Les Disques Bongo Joe, 2018)

"New Person, Same Old Mistake" - Tame Impala (Modular Recordings,2015)

"Como Me Quieres" - Khruangbin (Night Time Stories, 2018)

"Cochon Ville" - Sebastien Tellier (Record Makers , 2012)

"Vette" - 16BL (Anjunadeep , 2019)

Ακούτε την εκπομπή παρακάτω:

Πηγή: Avopolis Radio



