Το project του Richard Russell της XL, είναι ο δίσκος της ημέρας αλλά τα σπουδαία νέα είναι στην ροή μας 4μμ.

All-day sucker >>

12-2μμ νέο mixtape από την Anna Georgatou

2-4μμ Lil Dim on air

4-6μμ Please welcome Makis Milatos

Το Various Artists I mixtape του, ανοίγει τη νέα -soon to be ur favorite- ενότητα για το Avopolis Music Network & το Avopolis Radio

6-8μμ UR Boy Stiko

W/ a VERY SPECIAL MIXTAPE. HEADPHONES ON.

8-10μμ Iro Liatou got you and your wife covered.

Συντονιστείτε: www.avopolisradio.gr