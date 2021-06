Το πρόγραμμα της εβδομάδας από 24 έως 30/6:

Ερωτική Επιθυμία - In the Mood for Love

Πεμ – Δευτ 21.00



Oι Κρουντς: Η νέα εποχή - The Croods: A New Age

Τρ 21.00 (μεταγλωτισμένο)



Soul - Τετ 21.00 (με υπότιτλους)



Μπλε Βελούδο - Blue Velvet

Πεμ – Δευτ 22.50



Παγιδευμένοι - Shorta

Τρ – Τετ 22.50



Εισιτήρια θα βρείτε εδώ: https://bit.ly/2UeYsrN

ή στο ταμείο του κινηματογράφου από τις 20:15

Χάρτης, εδώ.

https://www.facebook.com/TherinoAlexandra/