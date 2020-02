ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι υποψηφιότητες των Οσκαρ ανά κατηγορία:



Με βάση τις ψήφους των μελών της Ακαδημίας, αυτές είναι οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία:



Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου



Κάθι Μπέιτς - «Richard Jewell»



Λόρα Ντερν - «Ιστορία γάμου»



Μάργκο Ρόμπι - «Βόμβα»



Φλόρενς Πιου - «Μικρές κυρίες»



Σκάρλετ Γιόχανσον - «Τζότζο»





Oκαρ Κοστουμιών



«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»



«Ο Ιρλανδός»



«Τζότζο»



«Joker»



«Μικρές κυρίες»





Οσκαρ Ηχητικού Μοντάζ



«1917»



«Ford v Ferrari»



«Ad Astra»



«Κάποτε στο... Χόλιγουντ»



«Joker»





Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου



Μπραντ Πιτ - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»



Αλ Πατσίνο - «Ο Ιρλανδός»



Τζο Πέσι - «Ο Ιρλανδός»



Τομ Χανκς - «Μια όμορφη μέρα στη γειτονιά»



Αντονι Χόπκινς - «Οι δύο πάπες»





Οσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας



Corpus Christi (Πολωνία)



Honeyland (Βόρεια Μακεδονία)



Les Miserables (Γαλλία)



Pain & Glory (Ισπανία)



Parasite (Νότια Κορέα)





Οσκαρ Οπτικών Εφέ



«1917»



«The Lion King»



«Star Wars: Skywalker, η άνοδος»



«Avengers: Endgame»



«Ο Ιρλανδός»





Οσκαρ Τραγουδιού



I Can't Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4



I'm Gonna Love me Again – Rocketman



I'm Standing With You – Breakthrough



Into the Unknown – Frozen II



Stand Up – Harriet





Οσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου



Χοακίν Φίνιξ - «Joker»



Ανταμ Ντράιβερ - «Ιστορία γάμου»



Λεονάρντο ΝτιΚάπριο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»



Αντόνιο Μπαντέρας - «Pain and Glory»



Τζόναθαν Πράις - «Οι δύο πάπες»





Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου



Ρενέ Ζελβέγκερ - «Judy»



Σαρλίζ Θερόν - «Βόμβα»



Σκάρλετ Γιόχανσον - «Ιστορία γάμου»



Σίρσα Ρόναν - «Μικρές κυρίες»



Σίνθια Ερίβο - «Harriet»





Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας



«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»



«Ο Ιρλανδός»



«Παράσιτα»



«1917»



«Ιστορία γάμου»



«Ford v Ferrari»



«Τζότζο»



«Joker»



«Μικρές κυρίες»





Οσκαρ Σκηνοθεσίας



Μάρτιν Σκορσέζε - «Ο Ιρλανδός»



Μπονγκ Τζουν Ζο - «Παράσιτα»



Κουέντιν Ταραντίνο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»



Σαμ Μέντες - «1917»



Τοντ Φίλιπς - «Joker»



Η απονομή των Οσκαρ 2020 θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου στο Dolby Theater, με τα προγνωστικά για το ποιοί θα είναι οι μεγάλοι νικητές των Οσκαρ 2020 να θέλουν τον Γιοακίν Φίνιξ, το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», τη Ρενέ Ζελβέγκερ, τον Σαμ Μέντες να θεωρούνται και φαβορί στις κατηγορίες τους. Είναι κι αυτοί που διακρίθηκαν εξάλλου στην πρόσφατη τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.





Να σημειώσεις πως οι ταινίες που έρχονται σε Α! τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova και σάρωσαν τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ, είναι συνολικά 60 και εντάσσονται στις σημαντικότερες κατηγορίες.Ανάμεσα στις ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκαταλέγονται οι: «Joker», «Once Upon a Time…in Holywood» & «1917».

Είναι υποψήφια για βραβεία; Κέρδισαν μια θέση στη Nova!

Δες τις βραβευμένες ταινίες της χρονιάς με Nova3play Cinema σε εκπληκτική τιμή!