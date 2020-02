ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ παλιού και νέου προοικονομούν οι υποψηφιότητες της Ακαδημίας για το βραβείο Oscar Καλύτερου Soundtrack 2019, αφού φέρνουν αντίπαλους τη Hildur Guðnadóttir για τη δουλειά της στον Joker του Τοντ Φίλιπς και τον John Williams με το score του για το Star Wars: The Rise of Skywalker του J.J. Abrams -με τον Randy Newman να μπαίνει «σφήνα» χάρη στη μουσική του για το συζητημένο φιλμ Marriage Story του Noah Baumbach.



Την τελική πεντάδα συμπληρώνουν ο Alexandre Desplat, ο οποίος υπέγραψε το score για το φιλμ Little Women της Greta Gerwig και ο Thomas Newman με το soundtrack για το 1917 του Sam Mendes -παρεμπιμπτόντως, ο Newman αυτός είναι ξάδερφος του Randy Newman.



Όσον αφορά το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού, από τη στιγμή που τέθηκε εκτός κούρσας το "Beautiful Ghosts" που έγραψε ο Andrew Lloyd Webber για την Taylor Swift στα πλαίσια της κινηματογραφικής εκδοχής του Cats, θεωρείται πως όλα παίζονται. Παρά ταύτα, κανείς δεν αρνείται το ελαφρό προβάδισμα που έχει το "(I'm Gonna) Love Me Again", το οποίο έγραψαν παρέα ο Elton John με τον Bernie Taupin για τις ανάγκες της ταινίας Rocketman του Dexter Fletcher -το τραγουδάει μάλιστα ο ίδιος ο John, ντουέτο με τον πρωταγωνιστή Taron Egerton.



Αντίπαλοί του είναι:

* το "I Can’t Let You Throw Yourself Away" του Randy Newman, από το Toy Story 4 του Josh Cooley

* το τραγουδισμένο από την ηθοποιό Cynthia Erivo "Stand Up" για τις ανάγκες της ταινίας Harriet της Kasi Lemmons (το έγραψε μάλιστα η ίδια η Erivo, μαζί με τον Joshuah Campbell)

* το "Into Τhe Unknown" από την ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney Frozen II, το οποίο έγραψαν οι Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez και ερμηνεύει η Idina Menzel

* το "I'm Standing With You" από την ταινία Breakthrough της Roxann Dawson, γραμμένο από τη Diane Warren και τραγουδισμένο από την ηθοποιό Chrissy Metz.



Η φετινή, 92η τελετή θα διεξαχθεί Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο Dolby Theater του Χόλιγουντ, μεταμεσονύχτιες ώρες για μας στην Ελλάδα, ως είθισται.