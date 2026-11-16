"The Flaw": Το δυστοπικό θρίλερ ελληνικής παραγωγής που εξερευνά τον ολοκληρωτισμό και την ανθρώπινη φύση

Με φόντο ένα σκοτεινό, δυστοπικό μέλλον, το The Flaw του Θεόφιλου Παπαστυλιανού μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό μυθιστόρημα του  Αντώνη Σαμαράκη.

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Με πρωταγωνιστές τους David Dawson και Arthur McBain, η ελληνολετονική συμπαραγωγή εξερευνά την εξουσία, την προκατάληψη και τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης, μέσα από μια ιστορία που μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σε έναν κόσμο όπου ένα ολοκληρωτικό Καθεστώς αποφασίζει ποιος αξίζει να ανήκει στην κοινωνία και ποιος όχι, ένας ψυχρός Ανακριτής αναλαμβάνει να αποδείξει την ενοχή ενός Ύποπτου, εφαρμόζοντας ένα περίπλοκο σχέδιο ψυχολογικής χειραγώγησης. Ωστόσο, τίποτα δεν εξελίσσεται απαραίτητα όπως έχει σχεδιαστεί.

Το The Flaw βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Aντώνη Σαμαράκη, ενός από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θεόφιλου Παπαστυλιανού, γνωστού από τα Algorhythm και Showtime, και πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα Baltic Film Competition του 30ού Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), στην Εσθονία, στις 18 Νοεμβρίου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι David Dawson (Elsinore), ως Ανακριτής, και Arthur McBain (After the Flood, Napoleon), ως Ύποπτος. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Άντζελα Μπρούσκου, Ralf Little, Lyne Renée, Sarah Akokhia και Georgia Small.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο Θεόφιλος Παπαστυλιανός εξηγεί ότι η ταινία δεν περιορίζεται στην κριτική των ολοκληρωτικών καθεστώτων, αλλά επιχειρεί να λειτουργήσει ως μια ευρύτερη αλληγορία για τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Όπως επισημαίνει, ο καθένας διαμορφώνει τη δική του πραγματικότητα μέσα από προσωπικές εμπειρίες, προκαταλήψεις και αντιλήψεις. Γι' αυτό και θεωρεί πως «ο καθένας μας είναι ένα καθεστώς από μόνος του».

Η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα και στη Ρίγα της Λετονίας. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η επιλογή της λετονικής πρωτεύουσας ήταν καθοριστική για τη δημιουργία μιας σκοτεινής, διαχρονικής ατμόσφαιρας, με έντονες επιρροές από την μπρουταλιστική αρχιτεκτονική.

 

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