"Other Mommy": Αρνητικές οι πρώτες αντιδράσεις για την ταινία τρόμου της Jessica Chastain

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Η Jessica Chastain πρωταγωνιστεί στην Other Mommy, μια ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα Incidents Around the House του Josh Malerman, που κυκλοφόρησε το 2024.

Η ιστορία ακολουθεί την οκτάχρονη Bela (Arabella Olivia Clark), η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα στον γάμο των γονιών της, μέχρι που μια τρομακτική παραφυσική οντότητα, πανομοιότυπη με τη μητέρα της Ursula, εμφανίζεται στη ζωή της.

Ο σκηνοθέτης Rob Savage έχει υποσχεθεί τουλάχιστον 50 jump scares στα 80 λεπτά της ταινίας. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις από διεθνείς κριτικούς και κινηματογραφικούς bloggers είναι αρνητικές.

Το Screen Space εκτιμά ότι η ταινία προσπαθεί να ξεχωρίσει στο είδος του elevated horror, χωρίς να καταφέρνει να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της. Το Global Box Office τη χαρακτηρίζει απογοητευτική, επικρίνοντας τη σκηνοθεσία, το σενάριο και τις επαναλαμβανόμενες σκηνές τρόμου. Αντίστοιχα, το The AU Review θεωρεί ότι η ιστορία χάνει σταδιακά τη δυναμική της και καταλήγει σε ένα συμβατικό υπερφυσικό θρίλερ.

Παρά τις αρνητικές κριτικές, ορισμένοι χρήστες του Reddit υποστηρίζουν ότι ακόμη και μια κακή ταινία τρόμου μπορεί να προσφέρει διασκέδαση, αρκεί να διαθέτει έντονες τρομάρες και μια ενδιαφέρουσα, έστω και παράλογη, υπόθεση. Όπως επισημαίνουν, δεν χρειάζεται κάθε ταινία να φτάνει στο επίπεδο του Hereditary για να πετύχει τον σκοπό της.