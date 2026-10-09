"Digger": Η νέα ταινία του Tom Cruise κινδυνεύει με τεράστια εμπορική αποτυχία

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Τη σατιρική μαύρη κωμωδία υπογράφει σκηνοθετικά ο Alejandro G. Iñárritu, γνωστός από τις ταινίες Birdman και The Revenant. Ο Tom Cruise υποδύεται τον μεγιστάνα του πετρελαίου Digger Rockwell, ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια περιβαλλοντική καταστροφή για την οποία ευθύνεται ο ίδιος.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία απέφερε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, παρά την κυκλοφορία της σε 73 αγορές. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται μεταξύ 160 και 180 εκατομμυρίων δολαρίων, το Digger κινδυνεύει να καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες στην ιστορία του Hollywood.

Η Warner Bros. φέρεται να προσδοκούσε εισπράξεις τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ οι αρνητικές κριτικές επιβάρυναν περαιτέρω την εικόνα της παραγωγής.

Παρά τις ανάμεικτες αντιδράσεις, ο Tom Cruise υπερασπίστηκε την ταινία, τονίζοντας ότι στόχος του είναι να προσφέρει αυθεντικές κινηματογραφικές εμπειρίες και να συνεχίσει να δημιουργεί ταινίες που θα του επιτρέπουν να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.