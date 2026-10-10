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"Artificial": Η ταινία για τον Sam Altman και τo OpenAI που εντυπωσιάζει τους κριτικούς

Η νέα ταινία του Luca Guadagnino για την τεχνητή νοημοσύνη και τον επικεφαλής του OpenAI, Sam Altman, χαρακτηρίζεται από τους πρώτους κριτικούς ως ανατριχιαστική και εξαιρετικά επίκαιρη.

news.team

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Στο Artificial, ο Andrew Garfield υποδύεται τον Sam Altman, ο οποίος απομακρύνθηκε από το OpenAI το 2023, για να επιστρέψει μόλις πέντε ημέρες αργότερα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Luca Guadagnino, γνωστός από τις ταινίες Challengers και Call Me By Your Name.

Η Amazon αποσύρθηκε από τη χρηματοδότηση της παραγωγής, μετά την ανακοίνωση συνεργασίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το OpenAI. Τη διανομή ανέλαβε τελικά η Neon, με την κυκλοφορία της ταινίας να προγραμματίζεται για τις 22 Ιανουαρίου 2027.

Οι πρώτες κριτικές μετά την προβολή στο New York Film Festival είναι ιδιαίτερα θετικές. Ο Matt Neglia επαίνεσε την προσέγγιση της ταινίας στην εξουσία και την απληστία, ενώ ο Joshua Rothkopf των Los Angeles Times τη συνέκρινε με το The Social Network.

Ο Andrew Garfield δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, προβληματίστηκε έντονα από τα δημοσιεύματα για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστεί ποιος ελέγχει την τεχνολογία και πόση δύναμη του παραχωρούμε.

 

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