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Michael Douglas: Οι 7 πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις από την αυτοβιογραφία του – Μυστικές σχέσεις, κοκαΐνη και απειλή στα Όσκαρ

Ο Michael Douglas αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής στη νέα του αυτοβιογραφία One Helluva Ride, μιλώντας για μυστικές σχέσεις, χρήση κοκαΐνης, οικογενειακές κρίσεις και ένα σοκαριστικό περιστατικό στα Όσκαρ.

news.team

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Το One Helluva Ride είναι πράγματι ένας τίτλος που ταιριάζει απόλυτα. Ακολουθούν μερικές από τις πιο απρόσμενες αποκαλύψεις από την αυτοβιογραφία του 82χρονου σταρ.

Ο πρωταγωνιστής των Basic Instinct και Fatal Attraction παραδέχεται ότι αποφάσισε να είναι ιδιαίτερα ειλικρινής στο βιβλίο, ακόμη και όταν οι ιστορίες που περιγράφει δεν τον παρουσιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Michael Douglas αποκαλύπτει ότι είχε ερωτική σχέση με την Kathleen Turner κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Romancing the Stone το 1984. Οι δύο ηθοποιοί φέρεται να συναντιούνταν κρυφά στα δωμάτια των ξενοδοχείων, ενώ ο Robert Zemeckis και ο Danny DeVito δεν γνώριζαν τίποτα. Σύμφωνα με τον Douglas, οι δυο τους κράτησαν τη σχέση τους μυστική για περίπου 40 χρόνια.

Παράλληλα, ο Douglas αναφέρει ότι, παρά την έντονη χημεία του με τη Sharon Stone στο Basic Instinct, η πραγματική του ερωτική σχέση ήταν με τη Jeanne Tripplehorn. Ο ηθοποιός λέει ότι είχε ερωτευτεί την Tripplehorn, όμως η σχέση τους ολοκληρώθηκε μετά το τέλος των γυρισμάτων.

Όταν ο Michael Douglas γνώρισε την Catherine Zeta-Jones το 1998, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια αποκλειστική σχέση μαζί της. Όπως αποκαλύπτει, χρειάστηκε να κάνει «πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα» σε γυναίκες που έβλεπε εκείνη την περίοδο, προκειμένου να τους ανακοινώσει ότι η σχέση τους τελείωνε. Ο Douglas και η Zeta-Jones παντρεύτηκαν το 2000 και παραμένουν μαζί.

Στην αυτοβιογραφία του περιγράφει επίσης ένα περιστατικό με την Julia Roberts σε πάρτι για τις Χρυσές Σφαίρες το 1990. Ο μεθυσμένος Douglas φέρεται να εξοργίστηκε όταν είδε την ηθοποιό να αγκαλιάζει τον 13χρονο γιο του. Αργότερα, ωστόσο, ζήτησε συγγνώμη και έστειλε λουλούδια στην Roberts και στον τότε αρραβωνιαστικό της, Kiefer Sutherland.

Ο Douglas μιλά ακόμη για μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή στον γάμο του με την Diandra Luker. Όπως αναφέρει, η σύζυγός του επέστρεψε στο δωμάτιο ξενοδοχείου και τον βρήκε με άλλη γυναίκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Luker τού έθεσε τότε το δίλημμα «αποτοξίνωση ή διαζύγιο», με τον ίδιο να επιλέγει την αποτοξίνωση. Ο ηθοποιός αρνείται, πάντως, ότι η θεραπεία αφορούσε εθισμό στο σεξ.

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές ιστορίες αφορά και τη χρήση κοκαΐνης. Ο Douglas παραδέχεται ότι έκανε βαριά χρήση του ναρκωτικού, ιδιαίτερα στα διαστήματα ανάμεσα στις κινηματογραφικές του δουλειές. Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έκανε κοκαΐνη μαζί με τον O.J. Simpson, ενώ αργότερα χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο της ζωής του καταστροφική.

Τέλος, ο Michael Douglas αναφέρεται σε ένα περιστατικό στα Όσκαρ του 1992, όταν πράκτορας του FBI φέρεται να τον ενημέρωσε για μια αξιόπιστη απειλή εναντίον του μέσα στην αίθουσα. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, κάποιος φέρεται να ήθελε να τον τραυματίσει με βελόνα μολυσμένη με HIV. Παρά τον φόβο του, ο Douglas ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Jodie Foster για να παρουσιάσει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

 

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