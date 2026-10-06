30 Years Avopolis Party

 

“Wind Of Change”: Η πολυαναμενόμενη ταινία για τους Scorpions έχει επιτέλους trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η ταινία για τους Γερμανούς rock θρύλους έρχεται τελικά στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2027.

Κλέλια Φατούρου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Η βιογραφική ταινία για τους Scorpions απέκτησε το πρώτο της επίσημο trailer, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η ημερομηνία κυκλοφορίας της. Το trailer έχει διάρκεια περίπου δυόμισι λεπτά και παρουσιάζει τους ηθοποιούς που υποδύονται τα μέλη της μπάντας σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της. Τον κιθαρίστα Rudolf Schenker υποδύεται ο Alexander Dreymon, τον τραγουδιστή Klaus Meine ο Ludwig Trepte, τον κιθαρίστα Matthias Jabs ο Ed Speleers, ενώ τον ντράμερ Herman Rarebell υποδύεται ο Luke Brandon Field. Η κυκλοφορία του trailer έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την παρουσίαση ενός πρώτου teaser και 18 μήνες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας.

Η καθυστέρηση στην κυκλοφορία του "Wind Of Change" φέρεται να συνδέεται με την προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance. Αρχικά, η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει στα τέλη του περασμένου έτους, συμπίπτοντας με τον εορτασμό των 60 χρόνων των Scorpions. Τελικά, το "Wind Of Change" θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Γερμανίας στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Η ταινία δεν φιλοδοξεί να καλύψει και τις έξι δεκαετίες της πορείας των Scorpions, αλλά επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της μπάντας και φτάνει μέχρι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην ιστορία της: την κυκλοφορία του "Wind Of Change" το 1990. Εξ ου και ο τίτλος.

Ο ίδιος ο Klaus Meine είχε μιλήσει για την ταινία το 2025, εξηγώντας ότι οι δημιουργοί θέλησαν να παρουσιάσουν μια διαφορετική πλευρά της ιστορίας του συγκροτήματος. «Πολλές μουσικές ταινίες επικεντρώνονται μόνο στο sex, τα drugs και το rock’n’roll. Αλλά αυτή έχει και μια άλλη πλευρά. Θα ήταν τρελό να προσπαθήσουμε να καλύψουμε 60 χρόνια καριέρας των Scorpions, οπότε η ιστορία ξεκινά από τα πρώτα χρόνια και φτάνει μέχρι αυτή την πολύ ιδιαίτερη στιγμή».

Το "Wind Of Change" ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Scorpions και κυκλοφόρησε το 1990, σε μια περίοδο τεράστιων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη. Το τραγούδι συνδέθηκε έντονα με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές power ballads στην ιστορία του rock.

Στην ταινία συμμετέχει επίσης ο Dominic West, ο οποίος υποδύεται τον manager των Scorpions, Doc McGhee, μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στον χώρο της rock μουσικής. Το νέο trailer περιλαμβάνει γερμανόφωνο voice-over, σε αντίθεση με το αρχικό teaser, το οποίο είχε κυκλοφορήσει με αγγλική αφήγηση.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της ταινίας, οι Scorpions είχαν γνωστοποιήσει τον περασμένο μήνα ότι οι υπόλοιπες προγραμματισμένες συναυλίες τους για το 2026, μεταξύ των οποίων και η residency τους στο Planet Hollywood του Las Vegas, αναβάλλονται λόγω «απρόβλεπτων περιστάσεων». Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις δεν ακυρώνονται, αλλά μεταφέρονται στο 2027.

Έτσι, ενώ η κινηματογραφική ιστορία των Scorpions ετοιμάζεται να φτάσει στη μεγάλη οθόνη, το συγκρότημα συνεχίζει να γράφει το δικό του κεφάλαιο στη rock ιστορία, περισσότερα από 60 χρόνια μετά τη δημιουργία του.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τρεις δεκαετίες μουσικής, ανθρώπων και ιστοριών συναντιούνται στο PLEX...
Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Με αφορμή τη διάκριση, το "Sing When You’re Winning" επιστρέφει σε μια συλλεκτική έκδοση 2LP σε...
Computerwife

H Computerwife μετατρέπει τον ανεκπλήρωτο έρωτα σε ηλεκτρονική pop εξομολόγηση

Το νέο single της Computerwife προλογίζει το άλμπουμ "Born From A Wish", μια συλλογή προσωπικών...

Best of Network

Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Προτεινόμενο
Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Προτεινόμενο
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Προτεινόμενο
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Προτεινόμενο
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Προτεινόμενο
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Bye bye έξτρα χρεώσεις: Όλα όσα αλλάζουν στις πτήσεις στην Ευρώπη
Προτεινόμενο
Bye bye έξτρα χρεώσεις: Όλα όσα αλλάζουν στις πτήσεις στην Ευρώπη
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
SHOPPING
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Fuego: Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή με τη Shakira στη Μαδρίτη και τραγούδησαν το "Antología"
Προτεινόμενο
Fuego: Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή με τη Shakira στη Μαδρίτη και τραγούδησαν το "Antología"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Paris Fashion Week S/S27: Εκεί που το street style γράφει τους δικούς του κανόνες
FASHION TRENDS
Paris Fashion Week S/S27: Εκεί που το street style γράφει τους δικούς του κανόνες
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr