“Wind Of Change”: Η πολυαναμενόμενη ταινία για τους Scorpions έχει επιτέλους trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η βιογραφική ταινία για τους Scorpions απέκτησε το πρώτο της επίσημο trailer, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η ημερομηνία κυκλοφορίας της. Το trailer έχει διάρκεια περίπου δυόμισι λεπτά και παρουσιάζει τους ηθοποιούς που υποδύονται τα μέλη της μπάντας σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της. Τον κιθαρίστα Rudolf Schenker υποδύεται ο Alexander Dreymon, τον τραγουδιστή Klaus Meine ο Ludwig Trepte, τον κιθαρίστα Matthias Jabs ο Ed Speleers, ενώ τον ντράμερ Herman Rarebell υποδύεται ο Luke Brandon Field. Η κυκλοφορία του trailer έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την παρουσίαση ενός πρώτου teaser και 18 μήνες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας.

Η καθυστέρηση στην κυκλοφορία του "Wind Of Change" φέρεται να συνδέεται με την προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance. Αρχικά, η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει στα τέλη του περασμένου έτους, συμπίπτοντας με τον εορτασμό των 60 χρόνων των Scorpions. Τελικά, το "Wind Of Change" θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Γερμανίας στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Η ταινία δεν φιλοδοξεί να καλύψει και τις έξι δεκαετίες της πορείας των Scorpions, αλλά επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της μπάντας και φτάνει μέχρι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην ιστορία της: την κυκλοφορία του "Wind Of Change" το 1990. Εξ ου και ο τίτλος.

Ο ίδιος ο Klaus Meine είχε μιλήσει για την ταινία το 2025, εξηγώντας ότι οι δημιουργοί θέλησαν να παρουσιάσουν μια διαφορετική πλευρά της ιστορίας του συγκροτήματος. «Πολλές μουσικές ταινίες επικεντρώνονται μόνο στο sex, τα drugs και το rock’n’roll. Αλλά αυτή έχει και μια άλλη πλευρά. Θα ήταν τρελό να προσπαθήσουμε να καλύψουμε 60 χρόνια καριέρας των Scorpions, οπότε η ιστορία ξεκινά από τα πρώτα χρόνια και φτάνει μέχρι αυτή την πολύ ιδιαίτερη στιγμή».

Το "Wind Of Change" ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Scorpions και κυκλοφόρησε το 1990, σε μια περίοδο τεράστιων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη. Το τραγούδι συνδέθηκε έντονα με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές power ballads στην ιστορία του rock.

Στην ταινία συμμετέχει επίσης ο Dominic West, ο οποίος υποδύεται τον manager των Scorpions, Doc McGhee, μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στον χώρο της rock μουσικής. Το νέο trailer περιλαμβάνει γερμανόφωνο voice-over, σε αντίθεση με το αρχικό teaser, το οποίο είχε κυκλοφορήσει με αγγλική αφήγηση.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της ταινίας, οι Scorpions είχαν γνωστοποιήσει τον περασμένο μήνα ότι οι υπόλοιπες προγραμματισμένες συναυλίες τους για το 2026, μεταξύ των οποίων και η residency τους στο Planet Hollywood του Las Vegas, αναβάλλονται λόγω «απρόβλεπτων περιστάσεων». Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις δεν ακυρώνονται, αλλά μεταφέρονται στο 2027.

Έτσι, ενώ η κινηματογραφική ιστορία των Scorpions ετοιμάζεται να φτάσει στη μεγάλη οθόνη, το συγκρότημα συνεχίζει να γράφει το δικό του κεφάλαιο στη rock ιστορία, περισσότερα από 60 χρόνια μετά τη δημιουργία του.