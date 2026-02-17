F1: Ο Jerry Bruckheimer επιβεβαιώνει νέο sequel μετά την επιτυχία της πρώτης ταινίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη ταινία του F1, που κυκλοφόρησε πέρυσι, με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt ως πρώην οδηγό που επιστρέφει στη F1 για να βοηθήσει μια ομάδα σε δυσκολίες, σημείωσε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας 630 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σπάζοντας ρεκόρ για την Apple Original Films. Παράλληλα, η ταινία αποτέλεσε έκπληξη στη σεζόν βραβείων, με τρεις υποψηφιότητες BAFTA και τέσσερις Όσκαρ, ενώ κέρδισε και δύο Critics Choice Awards.

Ο Jerry Bruckheimer δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ότι εργάζονται σε ένα sequel του F1, αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, παρά το γεγονός ότι εξέφρασε την έκπληξή του για τις τέσσερις υποψηφιότητες Όσκαρ, ανάμεσά τους και αυτή για Καλύτερη Ταινία.

Όσον αφορά την επιτυχία της ταινίας, ανέφερε ότι η δημιουργία της ήταν μια μακρά διαδικασία, λόγω απεργιών, αλλά στο τέλος η ταινία κατάφερε να ψυχαγωγήσει κοινό σε όλο τον κόσμο. Ο Brad Pitt, όπως σημείωσε, αποτέλεσε μια νέα και συναρπαστική συνεργασία για εκείνον.