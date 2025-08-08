...And Out Comes the Wolf: To άλμπουμ των Rancid γίνεται κινηματογραφική ιστορία

Η ταινία γυρίζεται αυτή την περίοδο στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και πρωταγωνιστούν επίσης οι Orlando Norman και Spence Moore II, μαζί με τις Heidi Grace Engerman και Cassady McClincy Zhang. Στο καστ βρίσκονται και οι Sam Rechner, West Mulholland και Curran Walters.

Το ...And Out Comes the Wolf παίρνει τον τίτλο του από το ...Out Come the Wolves, το τρίτο και ένα από τα πιο συμβολικά άλμπουμ των Rancid και διαδραματίζεται στη σκηνή του punk της East Bay στα μέσα των 90s και αφηγείται μια ιστορία σκληρότητας και ονείρων, μέσα σε έναν κόσμο βίας και απόγνωσης. Οι Norman, Moore, Engerman και Zhang υποδύονται μια δεμένη παρέα μαθητών λυκείου, που ονειρεύονται να ξεφύγουν από την καταραμένη πόλη όπου ζουν.

Ο Giancarlo Esposito αναλαμβάνει τον ρόλο ενός αδίστακτου και σαδιστικού ντίλερ με απατηλά γοητευτικό χαμόγελο, ενώ ο Harold Perrineau υποδύεται τον πατέρα του χαρακτήρα του Moore, έναν άντρα που έχει επενδύσει όλες του τις ελπίδες στην ανερχόμενη καριέρα μπέιζμπολ του γιου του.

Η Taryn Manning παίζει τη μητέρα του Norman, μια γυναίκα που δεν ήθελε ποτέ να αποκτήσει παιδί και δεν το κρύβει. Ο Ryan Hurst υποδύεται έναν άστεγο, εθισμένο αλλά με προφητική διαύγεια.

Το δράμα, εμπνευσμένο από το άλμπουμ του 1995, υπογράφεται σεναριακά από τους Danny Peykoff και Jason & Jamie Neese (γνωστοί από το Umbrella Academy). Οι Peykoff και οι αδελφοί Neese είναι επίσης παραγωγοί της ταινίας, μαζί με τους Glenn Kleczkowski και Paul Hadad.

Ο Esposito, δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως κακός στις σειρές Breaking Bad και Better Call Saul του AMC, ενώ εμφανίστηκε και στο The Mandalorian του σύμπαντος Star Wars. Φέτος συμμετείχε στο επικό sci-fi Megalopolis του Francis Ford Coppola, στο MaXXXine της A24 και στο θρίλερ με τέρατα Abigail της Universal. Επόμενος σταθμός του, ο ρόλος ενός κακού στο Captain America: Brave New World της Marvel Studios, που κυκλοφορεί στις 14 Φεβρουαρίου 2025.