O Colin Farrell στο νέο θρίλερ του Netflix "Ballad of a Small Player"

Το σκοτεινό θρίλερ βασίζεται στο μυθιστόρημα του Lawrence Osborne και ακολουθεί έναν εθισμένο τζογαδόρο που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν του στο Μακάο. Δίπλα στον Farrell πρωταγωνιστούν οι Fala Chen, Tilda Swinton, Deanie Ip και Alex Jennings.

Η ταινία θα προβληθεί πρώτα σε επιλεγμένες αίθουσες στις ΗΠΑ (15 Οκτωβρίου) και στο Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία (17 Οκτωβρίου), ενώ θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στο Netflix στις 29 Οκτωβρίου.

Ο Berger, γνωστός από την επιτυχία All Quiet on the Western Front, υπογράφει και την παραγωγή, ενώ αυτή είναι η πρώτη του συνεργασία στο πλαίσιο συμφωνίας πρώτης επιλογής με το Netflix.

Το Ballad of a Small Player υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με την ατμόσφαιρα, το καστ και την ένταση ενός σύγχρονου νουάρ δράματος.