Peter Jackson: Επιστρέφει με νέο "Lord of the Rings" spin-off

Ο διάσημος Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Peter Jackson, γνωστός παγκοσμίως για τα κινηματογραφικά έπη The Lord of the Rings και King Kong, ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι δεν έχει αποσυρθεί από τη σκηνοθεσία, παρά την απουσία του από τη μεγάλη οθόνη από το 2014.

Η τελευταία του ταινία μεγάλου μήκους ήταν το The Hobbit: The Battle of the Five Armies, όμως έκτοτε έχει αφιερωθεί κυρίως σε ντοκιμαντέρ όπως το They Shall Never Grow Old (BBC) και το The Beatles – Get Back (Disney+).

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Screen Rant, ο Jackson μίλησε για τη συνεργασία του με την Colossal Biosciences, αλλά και για τα νέα κινηματογραφικά του σχέδια: «Όχι, όχι. Σίγουρα δεν έχω αποσυρθεί. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε τρία διαφορετικά σενάρια. Συγγράφω τρία διαφορετικά scripts. Παράγουμε και έχουμε γράψει το The Hunt for Gollum, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Andy Serkis του χρόνου».

Η ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ανακοινώθηκε το 2023 και θα κυκλοφορήσει το 2027. Ο Serkis επιστρέφει όχι μόνο στον ρόλο του Gollum, αλλά και ως σκηνοθέτης της παραγωγής, προσφέροντας μια νέα σκοτεινή οπτική στον κόσμο της Μέσης Γης.

Σε Q&A που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, οι Liv Tyler, John Rhys-Davies, Sean Astin και Orlando Bloom δήλωσαν ότι θα «πήδαγαν» στην ευκαιρία να συμμετάσχουν ξανά σε ταινία από το σύμπαν του The Lord of the Rings.

Ο Jackson δηλώνει ενθουσιασμένος με τα ντοκιμαντέρ, ειδικά με το project Get Back για τους Beatles, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε παρόμοια projects στο μέλλον.