Glenn Close και Billy Porter ενώνουν τις δυνάμεις τους στο "Hunger Games: Sunrise on the Reaping"

Η Glenn Close και ο Billy Porter προστέθηκαν στο cast της πολυαναμενόμενης ταινίας Hunger Games: Sunrise on the Reaping, της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του best seller της Suzanne Collins.

Η Close θα υποδυθεί την Drusilla Sickle, μια αδίστακτη συνοδό του District 12, ενώ ο Porter αναλαμβάνει τον ρόλο του Magno Stift, του αποξενωμένου συζύγου της και σχεδιαστή των φορεμάτων των Φορολογούμενων, χωρίς έμπνευση και πάθος.

Η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου 2026. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Francis Lawrence, γνωστός από τα προηγούμενα κεφάλαια του franchise, ενώ το σενάριο είναι διασκευή του Billy Ray.

Το cast συμπληρώνεται από τα ονόματα των:

Joseph Zada

Whitney Peak

Mckenna Grace

Jesse Plemons

Kelvin Harrison Jr.

Maya Hawke

Lili Taylor

Ben Wang

Ralph Fiennes

Elle Fanning

Kieran Culkin

Το Sunrise on the Reaping διαδραματίζεται στο Panem, το πρωί της Θεριστικής Τελετής για τους 50ούς Αγώνες Πείνας, δηλαδή 24 χρόνια πριν τα γεγονότα του πρώτου βιβλίου The Hunger Games που κυκλοφόρησε το 2008.

Η ταινία θα εμβαθύνει στην ιστορία πίσω από τους Αγώνες, παρουσιάζοντας νέους χαρακτήρες και δίνοντας στους θεατές μια φρέσκια, αλλά βαθιά δραματική οπτική της δυστοπικής κοινωνίας του Panem.

Οι πρώτες πέντε ταινίες του Hunger Games franchise έχουν ξεπεράσει τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Η Jennifer Lawrence πρωταγωνίστησε στις τέσσερις πρώτες ως Katniss Everdeen, ενώ το prequel The Ballad of Songbirds & Snakes γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία.